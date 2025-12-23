影評轟《角頭》割粉絲韭菜 高捷喊胡扯八道「封殺又封鎖」

高捷今出席新片《叫我驅魔男神》聯訪，為「《角頭》割影迷韭菜」一說抱屈。（光盛影業提供）

電影《叫我驅魔男神》23日舉行記者會，出品人徐順理及導演陳玫君率演員張懷秋、高捷、吳震亞、游禮出席宣傳，剛好3位演員也都是《角頭》系列班底，日前《角頭》系列作品全數在Netflix上架，有影評人在網路上形容今年賣破億票房的《角頭－鬥陣欸》，靠影集剪成電影，是割影迷韭菜的行為。

對此文章批評，《角頭》監製張威縯在臉書隔空反擊，直呼寫得不厚道，記者會現場，高捷更是直接放話：「什麼叫影評？我甚至不知道他長怎樣？胡扯八道。」並表示：「我不屑看他影評，他是什麼東西！」將封殺、封鎖拒看該位影評人的文章。

台印合作的電影《叫我驅魔男神》，有寶萊塢式歌舞演出，張懷秋曾是唱跳團體大嘴巴的成員，稱讚高捷、吳震亞的舞蹈有靈魂。另今年演藝圈吹起「合體潮」，從Energy、棒棒堂到F4，張懷秋表示確實有朋友提過大嘴巴合體，自己也樂見其成，不過成員之一的薛仕凌日前捲入閃兵風波，合體難度可能又更大。

張懷秋（左起）、游禮、高捷、吳震亞合體宣傳《叫我驅魔男神》。（光盛影業提供）

張懷秋還說到，以前大嘴巴演出前在後台，被工作人員叫起來準備登台，自己總是能直接起身上台就開演，現在似乎年紀已到，光是站起來左右兩腳的膝蓋就會「喀喀」響6聲，苦笑說變得需要時間暖身。

