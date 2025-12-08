影評／人生也是虛虛實實 《群山淡景》
故事講述悅子對二女兒妮姬聊起戰後在長崎時的點滴。那年她懷了大女兒，信奉軍國主義的公公來訪，丈夫卻無暇陪伴。鄰居佐知子的自由奔放與對女兒的放任，讓悅子好奇又疑惑。廣瀨鈴與二階堂富美詮釋對立又疊合的角色。
《群山淡景》改編自同名小說，這是2017年諾貝爾獎得主日裔英籍小說家石黑一雄的處女作，故事以回憶錄方式開展，穿插著長崎的日子，以及英國鄉間家屋裡的對話。石黑一雄的作品以低調幽微、甚至隱晦著稱，儘管已有《別讓我走》、《長日將盡》等改編電影，但要捕捉其精髓、確保轉換為影像敘事，從來都不容易，《群山淡景》切是更大的挑戰。
《群山淡景》有石黑一雄長期關注的記憶的飄忽，那由此形塑了人對自我和人生的定義。在主人翁悅子看似確鑿的對往事描繪底，電影撐出某種迷霧感、並提示這個記憶的迷走已然改動主人翁所宣稱的身世。
一如原著的低調，本片乍看亦是平淡的，可隨著妮姬和母親對話所勾勒出的圖景，悅子的模樣慢慢印壓上她對佐知子的描繪，甚至自殺身亡的大女兒也和鄰居女兒有奇妙的影子般關係。
觀眾從起頭的「一段回憶」換被置入「一場無法知曉有或無意的虛構」，以及這份虛構背後的「為什麼」；至此，戰爭不再是故事背景，而以其之籠罩地改變人一輩子和世界的關係，成為了被藝術家凝視反思的樣貌。
