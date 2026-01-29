影評／《只是一場意外》 你是那個壞人嗎？

《只是一場意外》從一場看似平凡的交通事故開始，令人不寒而慄的聲響意外揭開塵封已久的駭人祕密。（傳影互動提供）

劇情講述一起意外的車禍事件，車行的瓦希發現車上帶著有身孕老婆的男子，疑似當年對他施以酷刑的獄警。瓦希想做出追討又擔心誤判傷無辜。他找來當年獄友，每個人都恨死獄警，卻誰也無法百分百確定，兩造僵持著，並在這天裡發生連串古怪遭遇。

《只是一場意外》讓賈法潘納希成為金熊、金獅、金棕櫚三大影展大滿貫的導演，這位伊朗作者多次遭政府監禁、禁止創作和出境，他的作品著重關注人之被制度所圈閉以及受到由此而來各種意義下的折磨；政治或性別、社會文化和階級，如何層疊地將人圍困其中。

《只是一場意外》是非常通俗好看也意味深長的電影，將嚴肅題材舉重若輕，除情節流暢平易，難得的更是注入黑色喜劇元素。政治鬼影幢幢，卻流洩有真摯與幽默；在呈現體制及牽動的人之冷酷和機械性的同時，也有彼邊人的善良和溫暖。

簡單但充滿力量的劇本，驚訝迭起的轉折不宜爆雷。但值得注意的結構是，當主人翁和獄友回憶著曾受到的嚴酷刑罰，慢慢勾勒出一具輪廓，在無法確認那就是面前這個人時，這是對某不在場者的逐步逼近還原。作者賈法潘納希對「這個人」、正是對那所隱喻的在暗處之巨大而恐怖的暗影的處理，所展現出的真實與深慮，令人動容。

他就是那個壞人嗎？這是唯一重要的嗎？還是儘管在這樣時代裡，「我」仍能作為怎樣的人？比起將上映的另部轉型正義電影《這不只是個間諜故事》，《只是一場意外》的人物稍嫌刻板，情節也較理想性，卻以其對小人物面對大世界的對抗，做出有效的定調。

91分

導演：賈法潘納希

演員：瓦希德莫巴塞里、瑪麗安阿夏里、哈迪斯帕克巴滕、馬吉德帕納希

片長：103分鐘

級別：輔12級

上映日期：1月30日

