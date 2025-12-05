影評／《好孩子》 媽你不准比我美

離家多年的兒子返來照顧失智母親，謊稱自己是「女兒」後反找到互動良方，解開多年心結。（甲上提供）

扮裝皇后阿好原本因為無法獲得家人認同而疏離，在父親去世後，搬回家照顧罹患失智症的母親。有一天母親誤把還沒卸妝的兒子當成陌生人要趕出去，阿好情急生智，宣稱自己是她的女兒，也因此靈機一動地找到新的相處之道，更重新召喚了家族埋藏已久的祕密。

《好孩子》是《男兒王》導演王國燊編導新作，電影最耐人尋味的點即是片名的「好」，「好」是「女」與「子」，作為女兒或者兒子，不只是孩子這邊的自我定位，也是親子間對這段關係的看待和想像等可能性。

《好孩子》有創意地提問了「如果不接受這樣（穿女裝）的兒子，改把我當女兒，我們的關係就有救了嗎？」由此開展了詼諧又溫馨的段落。

不過，作者用母親失智來開啟這個轉折，觸發了許多不必要的懸念。失智題材是非常強烈的設定，和其他主題放在一起，輕則簡化，重則危及合理性，加上《好孩子》同時還處理了各種家庭與家人的問題，母親作為每段關係的核心人物，失智會讓每條線的展開都變得空泛。

王國燊拍性別題材是游刃有餘的，扮裝皇后作為LGBT族群光譜上更偏的一側，電影真誠呈現了他們的日常處境、面對外人與家人時的矛盾情緒，熱鬧也寫實，但若與片中另兩個男子，即主角的哥哥和男友的心境有更多對看，或會帶來更深入的視角。



