影評／《左撇子女孩》 通化夜市的祕密

夜市取景讓電影有著豐富的台灣元素，馬士媛（右）與葉子綺的演出生猛新鮮，相當討喜。（光年映畫提供）

故事講述母親和21歲和5歲的女兒三人剛搬到台北，母親在夜市擺攤，加上娘家不願意支持，生活焦頭爛額。叛逆的大女兒在檳榔攤工作，牽扯著有婦之夫的老闆。小女兒因為被外公指責不該是左撇子、說那是「魔鬼手」，讓她有了一系列失序的行為。

《左撇子女孩》最大宣傳點是導演鄒時擎是以《艾諾拉》獲得奧斯卡最佳導演西恩貝克的長年合作伙伴，但西恩貝克其實還擔任了本片的共同編劇，這也是兩人20年來一直在發展與尋求資金的企劃。導演鄒時擎是在大學畢業後才赴美，可本片更像是從外國人視角來說的台灣故事。

《左撇子女孩》有眾多台灣元素，背景與取景更在通化（臨江）夜市，辛苦擺攤的母親、當檳榔西施的大女兒、難以獲得充分照顧的「麵攤囡仔」、外籍移工、人蛇偷渡、重男輕女且觀念過時又固執的上一代，俱是我們熟悉的；不過強調整個鮮明組合，賦予電影相當程度的外來視角感，又如《美國女孩》和紀錄片《金門》。

《左撇子女孩》有西恩貝克作品一貫質地，流暢的節奏、真摯的親密感、對底層人物的關懷，三個主角雖嫌樣板，但彼此間關係卻微妙而細膩。訴諸《血觀音》式反轉終局反而可惜，因為電影最可貴的是，無論有沒有那個祕密，乍看凡常的生活早已造成了這些女性生命的擠壓和暗影。

大女兒宜安這個角色是最複雜的，馬士媛在前大半部片的表演自然又有力量，展現出與母親之間的張力，以及對生活的嘗試制衡；可當結局揭曉，卻反而與角色解離，稍缺乏說服力。



