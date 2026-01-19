影評／《悠唱藍調》 美國音樂愛情故事

休傑克曼與凱特哈德森飾演的夫妻檔，組成一支向尼爾戴門致敬的樂團，經歷了事業的高峰與情感的打擊。（UIP提供）

做為音樂傳記電影，《悠唱藍調》特別的是主角並非樂壇巨星，而是在野台與賭場演出的模仿歌手。男主角（休傑克曼）有著酗酒歷史，女主角（凱特哈德森）獨力扶養兩名子女。兩人中年才結為連理，夫唱婦隨以「致敬」尼爾戴蒙的「閃電雷霆」雙人組另起演出。卻在事業漸入佳境的時候，遭遇接連浩劫。

這樣說也許太殘忍，但他們的厄運，真的誇張到讓人會想去改運、換風水，比其演唱生涯更具改編誘因。但電影仍在熟悉的古典套路中，為「模仿」這個看似缺乏創意的表演形式，找到定位和尊嚴。尼爾戴蒙歌曲的運用也算得體。是歌迷自然更陶醉，不熟悉也無礙投入情節。只要你不排斥太多亮片和流蘇的表演服。

但影片開宗明義便強調改編自真實「愛情」故事，著墨男女主角的相知相許、不離不棄，自然大過其他。這讓女兒未婚懷孕與出養這種可以發展成《鴻孕當頭》（2007）整部電影的事件，在這裡只是蜻蜓點水。其實濃淡的處理，攸關影片想要營造的氛圍。很少看到有電影對團體治療給予這麼高的肯定，認為說出來就能向前走的觀念，幾乎成為影片的信條。正面的程度，從片中表演與選曲的安排也能看出。

有時這會流於說教，幸好演員的表演具有相當說服力。休傑克曼開場大特寫的皺紋和缺牙，已在宣示決心；正如凱特哈德森脫下衣服，讓鏡頭直對腰肉一樣。這本來就不是光鮮絢爛的故事，而是愛和信念在逆境開花的奇蹟。在舞台上通常作為陪襯的妻子，被凱特哈德森演到喧賓奪主，多虧角色從活力四射到黑暗低谷的反差；除了尼爾戴蒙，她的佩西克萊恩唱得也好。

85分

導演：克雷格布魯爾

演員：休傑克曼、凱特哈德森、麥克英普雷歐里

片長：132分鐘

級別：普遍級

上映日期：1月16日

