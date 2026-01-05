影評／《情感的價值》 世界上最爛的爸爸

史戴倫史柯斯嘉過往曾在《龍紋身的女孩》和《沙丘》飾演反派，這次一反形象，注入真實情感與幽默感。（海鵬提供）

《情感的價值》是尤沃金提爾新作，他的「奧斯陸三部曲」為台灣觀眾喜愛與熟悉。尤沃金提爾擅長反思世俗成功與幸福人生的關係，由此帶出在這氛圍底，人誠實面對自己時必然遭遇的分裂與困惑。

尤沃金提爾之前作品偏小品，予人「很文青」的小眾私密感，但《情感的價值》迎來更大格局和野心。他將一貫關注上綱到複雜的家庭難題，以及創作者終極處境。

深受敬重的創作者卻是糟糕的父親，孩子不得不在某種扭曲情境下成長，我們對此並不陌生，甚至有孩子長大了拍片透露用漫長歲月消化這份艱難，例如小勞勃道尼，例如蘇菲亞柯波拉，或比如宮﨑吾朗和父親宮﨑駿的知名心結。《情感的價值》迂迴、詩意卻尖銳地處理這題目。

電影前半稍拖沓，低調鋪陳父親的難言、兩個女兒各自無解的傷口、雙方強碰的彆扭（而非劍拔弩張）。後半部節奏加快，作者細膩梳理出對關係兩造的理解。



