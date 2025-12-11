影評／慾海慈航 《眾生相》

無名男同志遊走城市四處尋覓性愛，總是帶著上一個炮友的身分去結識下一個。（佳映提供）

表面是個男同志不斷約炮的故事，然而男主角（張迪文）總是帶著上一個炮友的身分去結識下一個，不是騙炮，而更像「一個人的輪舞」。除了直面肉體連結，也是生命經驗的串接。厲害的不是對性欲坦承不諱，而是從一次次接觸中提煉感悟。看似奔放、實則節制，成為把香港近年的抑鬱轉譯得最成功的影像作品。

每個私密領域都像社會一角。有需要別人扮裝配合但還沒插入就先射的英國老師，也有在港大讀書兼辦銳舞派對但被當成白人會不爽的伊朗研究生，有經歷過兩德分裂與統一的布景設計師，也有對自由還不滿足的台灣空少，還有17歲就在香港落腳的泰國移工，對貓過敏對人熱衷的美國非裔演員，以及不需問名道姓快速解決的夜店咖與外送員。有時你會憂心他在狹巷窄弄或林邊海岸茫然醒來的狼狽，又發覺與其道貌岸然端風正俗，不如側身聆聽真實裡的眾聲喧譁。

廣告 廣告

一個了無生趣的人從菸盒上「吸菸等於慢性自殺」的警訊悟出不如賴活的幽默，我們怎麼斷定什麼才叫正常生活？人們用「吃飽沒」取代「你好嗎」，是因為不必表達已成常態的憂鬱？而看似無根無著的男主角，原來是在2019年後才與家人疏遠，暗示了什麼？如果抗爭結果可能更壞，為什麼還要堅持去做？

以為的肉欲橫陳，交換的不只體液，更是生存密碼。結尾有如回到開頭，「有天也許我們能合而為一」成了這部電影從結構到內容彼此呼應的主題。裡面不少取材真實，有的甚至現身說法，但編導李駿碩去蕪存菁統御轉化的能力頗強，從《翠絲》、《濁水漂流》到《眾生相》，作者風格一路進化，才得以納眾生於我身，由己眼觀萬象。

89分

導演：李駿碩

演員：張迪文、高只仁、王可元

片長：87分鐘

級別：限制級

上映日期：12月12日



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

影評／人生也是虛虛實實 《群山淡景》

影評／《自然有話說》 在女友家的一天

影評／《好孩子》 媽你不准比我美