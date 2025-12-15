影評／《旅與日子》 另一種偶然與想像

電影透過炎夏海濱與冬雪之境的雙重時空，描繪人在異境中尋找心靈棲居的旅程。（天馬行空提供）

三宅唱獲得盧卡諾金豹獎的《旅與日子》雖改編柘植義春的兩部漫畫，卻透過沈恩敬飾演的編劇一角，令其藕斷絲連，別有新意。

前半段的夏日海邊，遊客河合優實遇到男孩高田萬作，打開話匣卻沒預期的火花，然而它的時斷時續，甚至語焉不詳，卻是沈恩敬所飾編劇的狀態，海浪隨著她的下筆而生，男孩也在大筆一揮便從原先場景倏忽消失。更妙的是當我們接受所見皆為編劇所思後，又出現這部電影正在放映的畫面，映後座談更強調成品已非編劇所能控制。

我們看到三宅唱對電影從想像（創作）、觀看（成品）到詮釋（評價）的轉折辯證。加上以韓文呈現內心獨白與劇本草稿的沈恩敬，參與的卻是用日文表達的電影，觀眾再透過中文字幕理解，更多了層後設趣味。

接下來是想逃離言語控制的沈恩敬，踏上自己的旅程，此時轉為冬季。因為尋無空房，她只能狼狽走到觀光地圖都省略的荒涼民宿，卻親身經歷了一個好故事。過程原本也是尷尬的，民宿主人堤真一得知沈恩敬身分後，建議可以寫「他家的事」，但無論問什麼他都只回「說來話長」，有講等於沒講。當編劇斷了念頭，又因一場偷鯉行動，道出民宿主人隱藏的故事，反令人莞爾。

兩個故事都是女遊客與在地男的偶遇；前面強調海裡的魚和後面池裡的鯉，也都刻意用濁浪與夜霧，不讓觀眾看明白。也許有人會把三宅唱和洪常秀並論，我卻聯想到濱口龍介的三段式集錦《偶然與想像》。只不過濱口每段都華采燦爛，三宅卻在迂迴對照間靈光閃現，卻共通凸顯出日本新一代電影領航人翻攪日常細節的能耐。

88分

導演：三宅唱

演員：沈恩敬、堤真一、河合優實

片長：89分鐘

級別：普遍級

上映日期：12月12日

