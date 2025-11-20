影評／《有用的鬼》 如何變有用

早逝的妻子鬼魂附在吸塵器上，要證明自己對夫家有幫助，是個「有用的鬼」。（翻攝自網路）

劇情講述男子買了吸塵器，卻半夜聽到連串咳嗽聲，維修人員解釋這是附身在上面的鬼所為。對方說起一對年輕夫妻，妻去世後就附身在吸塵器，但夫家不接受這段人鬼戀，她必須以鬼的身分揪出其他影響夫家生意的鬼，以換取對方對自己的接納。

《有用的鬼》講附身吸塵器的鬼，但這非鬼片，也不是獵奇鬧劇，而是一部帶著特殊氣質的藝術片。電影有極佳的創意、品味優異幾近當代藝術創作的影像敏銳度，看似無厘頭的故事實則意味深長。但敘事或跳躍或拖沓，節奏掌握度不好，不宜帶著對娛樂性的錯誤期待進戲院。

廣告 廣告

吸塵器直入人間還是頗有喜感，令人想起昆丁杜皮爾電影中那些制霸人類的輪胎和鹿皮夾克，但片名「有用的鬼」已為電影另外定調。男子亡妻的鬼魂為了被接納，必須證明自己「有用」，而這個「有用」，更揭發、消滅其他的鬼。

《有用的鬼》中對鬼的界定是心有不甘的含冤者，但一個鬼要存活，卻非對抗霸凌的源頭，竟得是對同樣弱勢的同儕下手。這樣的設定與推進，對話了正在院線的朴贊郁《徵人啟弒》，後者的主人翁為了留在正在消亡的製紙業，謀殺一眾競爭者，可他們明明才是也對這行業有愛、為此投入一生的自己人。這兩部片都在喜劇外皮下，用荒謬對峙帶出對階級、時代無情的不平之鳴。

一無所有地披掛在陽春吸塵器的鬼，對抗著坐擁龐大房產和權力的人，鬼能做的只是單薄地喊話、滲入夢境，《有用的鬼》不是鬼的故事，而是沒用了就被拋棄的人們的故事，這是催促反思的憂傷作品。



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

影評／《珠寶師遺落在時光裡的愛》 一生三回愛情重現

影評／《左撇子女孩》 通化夜市的祕密

影評／《國寶》 技藝的血路