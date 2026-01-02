影評／《格陵蘭雪女》 寧可笑著面對悲傷

極地研究員與手足兄弟徒步旅行，但她突然不告而別，獨自帶著她的祕密前往格陵蘭，展開人生終極旅程。（海鵬提供）

《格陵蘭雪女》不是鄉野奇談，也沒靈異精怪。主角是名極地女探險家，人到中年，面臨開除與分手雙重打擊，回到位於法國東部侏羅省的故鄉。

影片前半部是齣黑色喜劇。先是不聲不響回家，被以為小偷入侵的兄長用平底鍋砸頭。重逢初戀情人後，更是災難連連，一再表錯情達錯意，落得私闖民宅兼襲警罪名。各種難堪，在《人生檔案求刪除》的白蘭雪蓋汀精準演繹下，直擊笑穴。卻也凸顯喜劇背後的殘酷現實，看似我行我素，卻禁不起世界走調。

其實開演不久，主角便已向觀眾透露心聲，卻無法對片中任何人說出回來的原因。把老家搞得一團亂後，她選擇沉默不語，後來乾脆搞失蹤，場景也從法國侏羅山直接跳到北極格陵蘭。影片調性丕變，一度形成敘事亂流，幸好編導賽巴斯汀貝特貝德最終還能自圓其說，不畏保守派是否會對女主角的主體意識大翻白眼。也讓人不禁思索：是尊重人際溝通要緊，還是忠於自我方為上策？甚至死亡，是該單獨面對，還是能有陪伴更好？

導演有點狡猾地採取了中庸之道。女主角彷彿自我放逐的不告而別，反而讓她從極地原住民因紐特人身上得到啟發：如果恐懼，就換條路走。而兩名手足的不離不棄，也圓滿了她最後的旅程。你可以拿著放大鏡檢視當中有沒有白人沙文主義或過度美化原住民傳統智慧的嫌疑，也可以對片中人最終笑著面對終局的灑脫，甘之如飴。

如果沒看錯，片中出現因紐特人收看亞瑟潘導演、達斯汀霍夫曼主演的1970年電影《小巨人》的畫面，原來「今天是個適合死去的好日子」是出自這裡啊！

86分

導演：賽巴斯汀貝特貝德

演員：白蘭雪蓋汀、菲利普科特林、巴斯蒂安布永

片長：101分鐘

級別：保護級

上映日期：2025年12月31日

