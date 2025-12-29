影評／《橫衝直闖》 桌球假摔王

夏勒梅飾演懷抱桌球夢想的熱血青年，為詮釋角色接受專業桌球訓練。（龍祥提供）

故事來自美國天才桌球運動員。毫無資源卻堅信自己天分的馬蒂為了參加國際比賽，要在窘迫生活裡籌措經費，無所不用其極地為接下來參賽做準備。他遇到的各路人馬都和他一起被捲進混亂。一部瘋狂到無法想像是真人實事改編的電影。

這是知名的導演兄弟檔各自單飛後的作品，哥哥賈許沙夫戴帶著兩人長年合作的編劇羅南布朗史登拍了這部《橫衝直闖》，弟弟班尼沙夫戴也在這年拍了由巨石強森主演的摔角手電影《重擊人生》。兩部片直觀上幾乎就是他們之前聯手執導的《失速夜狂奔》和《原鑽》的另個版本，而那個些微的不同，正是兩兄弟的關鍵差異。

《橫衝直闖》（Marty Supreme）

截至目前，《橫衝直闖》評價大勝《重擊人生》，後者滿載情感，儘管對溫情稍嫌耽溺，而前者則是啟動比前作更甚的強勁動能，節奏起伏精彩極了，但缺乏的卻是主人翁的核心情感。

比起《原鑽》中亞當山德勒的滑頭，電影對馬蒂瑞斯的刻畫甚至更接近《絕命律師》的主人翁「假摔吉米」：天花亂墜的瞎扯，像魔術師變出一場場難以置信的騙局，只為了曲折卻精準地拿到想要的。但《橫衝直闖》太著迷於那些激烈與炫技，沒能像亞當山德勒和絕命律師那樣同時展現人物的脆弱和真誠。本片要到最後一場戲才給予馬蒂人性與靈魂，觀影經驗是過癮卻無餘韻的。

提摩西夏勒梅完美演繹了作者塑造的滑溜、變色龍、迷失急切，也突破了他偏空靈的氣質，可惜角色本身太奇觀。葛妮絲派特洛戲分不多，雖是噱頭仍有趣，配角群俱精彩，像《原鑽》一樣聯手將漩渦極大化。



