影評／《沒有房租的一年》 誰想當Gen Z

兩個遊牧Z世代睡遍朋友家的沙發到客房，過著一年「免租過活」日子，同時存錢回紐約。（好威映象提供）

劇情講述不到30歲的班與喬登在紐約發展不順，只好回到家鄉小鎮。他們發展出免費住宿的計畫，寄宿好友家、替人看家、回父親老家，搭配著外送餐點並強要小費，以及接同志援交勉強謀生。這是軟爛耍廢，還是Z世代的生存策略？

《沒有房租的一年》是令人驚喜的亮眼作品，讓人想起90年代獨立電影，那種以最小成本提出有力視野與批判的作者手勢。電影主場景在德州奧斯汀，事實上，本片可直接對看的正是《愛在黎明破曉時》導演理查林克萊特同樣在當地拍攝的1990年的《都市浪人》。

《都市浪人》以閒散筆觸記錄了年輕人的迷惘徬徨，30年後，《沒有房租的一年》中班和喬登與他們的朋友，生活的節奏更快、密度更高，卻有更甚的困頓。時代變化似乎帶來更多選項，卻無法掩蓋高房價、高失業率，以及那份「所有可能性都已被開發卻也被封死」的失落感。

他們換過一個接一個落腳處，電影標出所在區域、房屋格局以及租金或售價，這些資訊與那些空間裡的生活將如何匹配？又或者對不再懷抱希望的年輕世代來說已無分別？本片看似低調淡漠，間雜著些新派的無厘頭，卻精準做出觀察和同理。

這不真是酷兒電影，性和性向在電影中扮演的角色恰恰也是開放、流動、沒有要有重量、承諾和目標，跟他們對未來的態度十分合拍。



