影評／《狂野時代》 迷影大夢

易烊千璽一人分飾5角，穿梭於不同時代演繹奇幻故事，帶領觀眾在流動而交織的夢境裡，探索時間、歷史與記憶的無盡迴響。（好威映象提供）

劇情講述在某個時代人們已不再作夢，卻有「迷魂者」即便燃燒生命也要沉迷於幻影；一名能釋讀意識的女子「大她者」潛入這些夢境，穿越其所橫跨的百年裡一段段流轉的華麗旅程。

這是《路邊野餐》導演畢贛新作，以佛教眼耳舌鼻身意的六根，分視覺、聽覺、味覺、嗅覺、觸覺與意覺等6個篇章。首尾是在這無夢時代裡「大她者」之處理「迷魂者」，中間則是「迷魂者」夢境。篇章用不同電影類型訴說獨立故事，分別建立在1899、1939、1969、1989與21世紀前夕等關鍵歷史節點。

《狂野時代》是感性與知性的野心作品，它關於畢贛作為影痴（而非來自電影作者的身分）對電影如夢的渴愛、對靈光從極盛到消逝的感觸，再到要建構一處影像交織文明的永恆之所。儘管上綱到概念性的後設形式，各自篇章仍是易讀的。

影迷或許無法忘懷當年《路邊野餐》的素樸與詩意，但從2018年《地球最後的夜晚》到《狂野時代》，畢贛或已表明他追尋的更是電影史與影像哲學性。1989年生的畢贛當然是少年得志的，但他是否勝任用豪華資金處理深刻題材是一件事，是否必須困在最初成名時被投注的特定期望又是另一件事。

延續《地球》，《狂野時代》顯然確立了正式的新的起點。儘管它稍嫌急切，舒淇飾演的大她者那些科幻段落與貫穿口白破壞了夢境漶動，每個故事都有的永生者其實已傳達整份哀愁。

然而，電影關於時間，電影展現了「時間」之永遠年輕又也終究滄桑，《狂野時代》確然掌握這份悖論，末尾近40分鐘美麗酣醉的長鏡頭尤其傳達了這題目對作者的私密意義。

89分

導演：畢贛

演員：易烊千璽、舒淇、趙又廷

片長：160分鐘

級別：輔12級

上映日期：1月16日

