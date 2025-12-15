影評／《玩命中繼站》 黑暗轉接服務

最難拍的一場戲是在紐約時代廣場，他們甚至沒有封街，現場許多民眾在鏡頭前穿梭。（車庫提供）

故事講述艾許是行業中最優秀的「問題解決者」，擔任中間人的他，中介於吹哨者和黑心大企業去進行協商。這個身分非常敏感，為了確保真實身分不能見光，他採用一種特殊的三方溝通方式。

《玩命中繼站》最特別的即是片名「Relay」的電話接力服務，這原是為了聽語障礙者所提供的，台灣衛福部也有此平台，運作方式是通過手語翻譯員、通訊軟體、語音輸出來進行訊息傳遞，也稱三態轉接。

主角利用這種繁複的方式，間隔開自身與現實的距離使多獲一層保護。這個設計之於本片不只是新鮮噱頭，它調降了此類型原會有的直接亢奮，取而代之的是靜水深流的不安；更重要的則是透過重界定「溝通」，凸顯人物的孤單無援，帶出小蝦米遇大鯨魚懸殊角力的傾斜感。

廣告 廣告

英國導演大衛麥肯錫從早期《烈火亞當》到之前的《赴湯蹈火》，擅長以偏藝術筆觸來處理本應更激烈和異色的主流題材；本片乍看安靜，卻有餘韻衝擊，視覺和節奏營造也令人印象深刻。

如除去轉接服務的特殊設定，《玩命中繼站》稍嫌簡單的商戰犯罪片，但大衛麥肯錫為電影注入濃郁的人浮沉在大城市那種茫然，也讓情節驟轉為愛情題材不至於太跳。缺點則是在整部片鋪陳後，又硬回歸懸疑類型的反轉，無益於增加情節豐富度，也破壞了沉鬱幽微的氣氛。

里茲阿邁德的表演不俗，令人想起他在影集《罪夜之奔》中內斂但有爆炸能量的角色；相較之下，莉莉詹姆斯的表演有點太用力，但兩人的化學反應是還不錯的。

87分

導演：大衛麥肯錫

演員：里茲阿邁德、莉莉詹姆斯、山姆沃辛頓

片長：111分鐘

級別：輔12級

上映日期：12月12日

90分以上：神作！一定要膜拜

80～89分：佳作！不看就沒話題了

70～79分：普作！錢很多就看看吧

60～69分：爛作！避之大吉

60分以下：糞作！看完要洗眼睛

更多鏡週刊報導

影評／人生也是虛虛實實 《群山淡景》

影評／慾海慈航 《眾生相》

影評／《旅與日子》 另一種偶然與想像