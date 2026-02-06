影評／《聽見墜落之聲》 德國女性的百年孤寂

在德國偏僻的農場藏著數個世代的祕密。分隔各處幾十年的4個女人，又因創傷而重聚。（好威映象提供）

《聽見墜落之聲》起先令人如墜五里霧中，卻又柳暗花明，處處驚豔。

大多數劇情簡介會說這是關於一座農莊，一個家族4代女性的故事。但看起來並非這麼回事。它不按時間順序前進，也不像一般倒敘；4個時間跳躍交錯，比重也不均。在不熟悉歷史、環境、甚至角色關係的情況下，很容易混淆在一塊。

隨著蛛絲馬跡的揭露，我們得以慢慢辨識時代。例如一場游泳戲帶出小河即是邊界，方知這是東、西德分裂的時候；用粗暴的肢體傷害來逃避充軍命令，則帶出一次大戰的迫近。即使看出人物分屬不同時間，進一步察覺彼此關係也不容易。她們不是母女，有的是姨姪，有的關係更遠。線索除了相同重複的場景，更仰賴影像對白的藕斷絲連與意有所指。整體就像片中不時出現的洞穴，裡面不只一條通道，彼此開展又突然交會，我們跟角色彷彿都身在其中。

它在解讀上確實有難度，但一點都不無聊。因為影音技巧著實高明。光從序場，少女對成年男體的凝視和隨即奉上的父權巴掌，以及女孩對鏡頭窺看的回望，從調度到內涵，都犀利精彩。隨著正戲展開，我們還忙著抽絲剝繭搞清劇情人物，導演冷不防就讓你驚呼尖叫，為角色周遭的詭魅氛圍提心吊膽。死亡的陰影無所不在；答案卻如片中的風與水飄搖難定。有太多神來之筆，捕捉到苦悶中的靈光時刻。那種感同身受的目眩神迷，比起清晰的敘事更具魅力。

也不只是4名女性而已，她們被電影描寫，也同時訴說他人生命。影片時而主述，時而旁觀；不求宏大，而圖細膩。最終匯聚成百年私語，讓歷史中的幽靈在銀幕相會，非常獨特的觀影經驗。

90分

導演：瑪莎希林斯基

演員：萊娜烏爾岑多夫斯基、莉亞德林達、漢娜赫克特

片長：154分鐘

級別：輔15級

上映日期：2月6日

