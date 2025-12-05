影評／《自然有話說》 在女友家的一天

男子預期外在女友家留宿，但最後吐露的真心話卻激怒了女方家長，最後草草告別。（可樂提供）

「說要寫詩的人如果有一萬個，能用自己名字以詩人身分活下去的，大概連一兩個都沒有。」電影也是吧！

洪常秀入圍今年柏林競賽的《自然有話說》沒有繆思金珉禧參演，卻依舊滿滿作者氣味。影片描述30多歲、以詩人自居的男子，開著二手車送女友回家，被邀請留下來，在一天之內發生的事。

洪常秀很故意也很調皮。女友家是位於公路旁小丘上的自建宅邸，房子有多豪華不重要，要強調的是他從沒來過，起初也無留宿之意。女友一家對其背景挺熟的，原來他有個常在媒體曝光的律師父親，但他顯然討厭別人提老爸，也一副自力更生的模樣，而這終究成爲晚上餐桌衝突的導火線。諷刺的是這名父親從頭到尾都沒在銀幕出現。

就像我們從頭到尾都沒看到這棟房子的全貌，只能片面從車道、客廳、臥室，屋外的雞舍、狗籠，還有可以看夕陽的長椅，慢慢拼湊。正如本片也鬆散分成8個章節，角色們彼此靠近，卻又各自獨立。

最後當女友父母在小屋笑談他的不成材，男主角則在酒醒後跑到後山，只因女友說皓月之美不輸夕陽。結果跌個狗吃屎、弄腫手，二手車也在回程路上拋錨。



