影評／《花漾少女心》 感官與宗教的大特寫
代表斯洛維尼亞角逐奧斯卡最佳國際電影的《花漾少女心》是部音像創意遠勝情節、別出心裁的作品。
16歲女孩加入合唱團，起初有些靦腆。靠著阿姨遠從巴黎送給她的口紅，打破和同儕的隔閡，卻被保守母親訓斥。隨著合唱團到修道院集訓，讓她暫時擺脫家庭桎梏。然而多了修女、指揮、甚至教堂施作工人的影響，以及其他女孩的推波助瀾，表面上沒什麼大事，身心卻發生重大的衝擊。
關於青春期的性萌動，已有太多電影觸及。《花漾少女心》的特別，不在劇情多聳動，而是保持諸多曖昧，可能對喜歡因果分明的觀眾形成阻礙。但從第一個鏡頭開始，就展示它別有企圖。首先是聲音運用，女子合唱團的吟唱僅是一環而已，縈繞耳際的各種現實與想像組成的音效，更是一絕。影像更加奪目，從更衣時露出的肚臍和痣，到花苞裡採蜜的蜂，自慰時鏡頭專注於鎖骨而非你預期的部位，以至於撥弄樂譜的指頭和讓聲音流洩出來的嘴⋯。昭然若揭的大特寫，如同片中各式女性凝視，默默地卻又張揚著年輕身軀宛如即將爆發的火山。
蓋橋需要獻祭處女的傳說，被工人粗心撞斷的聖母手臂，宛如禁忌在挑釁。修女說上帝的碰觸滿溢全身，女孩則從親吻聖母像到隔壁女生，探索肉體和宗教的邊界。成長有時以訛傳訛，也有循循善誘。同學說吃酸葡萄可以壓抑罪惡，但最後女主角吃的那串看來頗甜，希望是迷思破解的象徵。
導演烏爾斯卡喬琪不明說，只是緊隨少女的腳步，摸索探險。看到最後，即使「男性指教」依然存在，但女孩至少無需再被獻祭，而是自己選擇重生。
