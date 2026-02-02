影評／《荒島囚救》 社畜大反撲

飛機失事後，2名同事成了唯一生還者，互不對盤的2人在求生之餘還需進行意志與智慧的對決。（20世紀影業提供）

劇情講述在公司表現優異的琳達，因不夠社會化而被男同事和上司欺負。一次出差遇上了空難，只剩下上司布萊德利和琳達生還，可卻掉落在孤島。在這個原始的大自然中，布萊德利必須依靠琳達的生存知識與技能才能活下來，琳達會趁機報仇嗎？

《荒島囚救》看似都會職場喜劇，但既然來自《鬼玩人》《蜘蛛人》導演山姆雷米，加上《佛萊迪大戰傑森之開膛破肚》編劇檔，或也就可以想像將有怪誕甚至穿插B級趣味的超展開。

電影以正經八百職場霸凌的題目起頭，那些中二到不真實的直男癌，對上令人捏把冷汗遊走厭女邊緣的古怪女子等設定，千萬別跟著認真，才能通過卡通化鋪陳，直達接下來的崩壞瘋狂。

廣告 廣告

《荒島囚救》不是《浩劫重生》或影集《LOST》，面對狂野危險的未知大自然，儘管人物也有窮盡知識常識的掙扎與內省激盪，但主戲還是在兩人的相恨相殺。人遠離日常軌道，換置入封閉的純粹環境，把全部精力注入人性對峙，成為了荒島版《白蓮花大飯店》。

本片帶著隨心所欲的輕鬆感，上一秒遵循類型，下一秒就可能出現胡鬧或驚嚇的鏡頭，談霸凌、談主人翁的性格或轉換都太沉重，它是一幕接一幕男女主角都豁出去了的大亂鬥。可惜狄倫歐布萊恩難以勝任作為瑞秋麥亞當斯的對手，就情緒細節和念頭盤算的微妙表現，女主角都遠遠更為精彩。

附加的驚喜是，電影有多場衝突發生在島上的陡峭崖壁，優美開闊景色襯著失足的緊張感，意外呼應了日前艾力克斯霍諾德攀爬101讓全台陷入的懼高焦慮，成為另一樂趣來源。

88分

導演：山姆雷米

演員：狄倫歐布萊恩、瑞秋麥亞當斯

片長：113分鐘

級別：輔15級

上映日期：1月29日

90分以上：神作！一定要膜拜

80～89分：佳作！不看就沒話題了

70～79分：普作！錢很多就看看吧

60～69分：爛作！避之大吉

60分以下：糞作！看完要洗眼睛

更多鏡週刊報導

影評／《只是一場意外》 你是那個壞人嗎？

影評／《太空百合戰鬥姬》 火力全開，奔放玩梗

影評／《重擊人生》 巨石強森影帝級表演