影評／《逃亡遊戲》 全民肉搜GO！

直播秀「逃亡遊戲」的參加者將被一群職業殺手追殺，若能挺過三十天可獲得一億美金巨額獎金。（UIP提供）

故事講述未來世界一檔直播秀「逃亡遊戲」，參加者將被一群叫「獵人」的職業殺手追殺，觀眾也會因高額獎金通報參賽者行蹤，此外還有漂浮攝影機跟拍搜尋，若參加者可以挺過30天，可獲得一億美金。班理查斯因女兒重病需醫藥費，鋌而走險參加這個至今無人生還的競賽。

《逃亡遊戲》改編自史蒂芬金作品，小說創作於1972年，背景設定在2025年，這些在當年也許跳躍又奇幻的情節，如今竟真的實現；既是科技進步到確實催生各種設備，更是成功預言當今各種恐怖。

故事本身架構類似另一部在前陣子上映的史蒂芬金小說改編電影《大競走》，同樣是極權冷酷地奪取人的自由甚至生命，但背景換以《鐘點戰》的以貧富斷開的蒼白世界，全民追捕的殺紅眼也讓人想起《國定殺戮日》。

《逃亡遊戲》並非表面上那麼訴求娛樂性，班理查斯不是約翰維克那種有絕技殺出重圍的人，故事推進是藉逃亡旅途帶出對此世局的觀察和批評。沒有預期的爽快，卻有一個接一個的反省激盪：商業巨頭的催眠與極權、網路肉搜的噬血、社會的極化與潛藏的動盪、甚至是深偽技術的矇騙…。

《活人甡吃》鬼才導演艾德格萊特以充滿創意的節奏的影像知名，這回的《逃亡遊戲》也有幾場很作者風格的戲，可整體來說稍嚴肅和沉重，也有太多想表達的概念，不過被螢幕和攝影機包圍的反烏托邦世界還是令人印象深刻。



