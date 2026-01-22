影評／《重擊人生》 巨石強森影帝級表演

巨石強森詮釋人稱「粉碎機」的摔角手馬克克爾的真實故事，並帶出他面對毒癮的痛苦過程。（采昌提供）

講述終極格鬥錦標賽（UFC）傳奇人物馬克克爾生涯顛峰時期故事。面對事業轉折、和好友兼導師的關係變化、毒癮的誘惑、家庭生活的混亂，當一切排山倒海而來，如同競技場上的無情血腥，他如何勝任這個人生？

《重擊人生》是這獎季最被低估的作品，導演班尼沙夫戴這回和哥哥喬許沙夫戴分開拍片，當後者的《橫衝直闖》橫掃大獎，本質上仍保留有兄弟檔過去《原鑽》等作品那份亢奮焦躁獨特筆觸的本片卻相對寂寞。更尤其主演的巨石強森不只打破肌肉明星的刻板印象，對這個角色的複雜詮釋亦是影帝級的表演。

電影改編自約翰海姆斯2002年同名紀錄片，該片是呈現綜合格鬥（MMA）的重要作品，無論影像形式或敘事位置都直接啟發了包含蓋文歐康納《勇者無敵》和阿諾夫斯基《力挽狂瀾》在內等眾多電影，而本片除有海姆斯擔任顧問，也在多場戲重現了當年記錄下的張力瞬間。

《重擊人生》非屬熱血激爽，而是呈現馬克克爾所處在的黑暗；是名聲、事業、同儕和家庭而來的高壓，更是他的始終懷有擺盪在堅韌卻又缺乏自信之悲劇性格。壓抑氛圍一如《暗黑冠軍路》和《鐵爪》，競技場上越是熱鬧繁華，就越反襯出不見底的生存深淵。

沙夫戴兄弟過往作品中，人物情感似乎原來是弟弟所主導？相較於《橫衝直闖》主人翁的機械感，《重擊人生》所有角色都富有層次而充滿情感，缺點或者正是那個多愁善感稀釋了格鬥題材的狂暴。三宅唱《惠子不能輸》曾巧妙轉換這類型，但本片的剛與柔性卻舉棋不定地導致兩邊不討好。

90分

導演：班尼沙夫戴

演員：巨石強森、艾蜜莉布朗、萊恩貝德

片長：123分鐘

級別：輔12級

上映日期：1月23日

