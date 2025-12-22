影評／《阿凡達：火與燼》 全生態集結！

失去大兒子的蘇里家族走出遺憾悔恨，又遇到由瓦蘭帶領的好鬥納美人「灰燼族」的攻擊。（二十世紀影業提供）

從2009年的《阿凡達》到2022年《阿凡達：水之道》，人類利用「阿凡達（Avatar，化身）」技術將癱瘓軍人的意識轉移入納美人複製體，卻反而讓他決意留下並保護納美人。人類無法自由呼吸潘朵拉星空氣原是最後屏障，但到了《阿凡達：火與燼》，傑克養子蜘蛛被救活後擁有這份能力，反而吸引人類要把他抓回研究以全面侵略…。

《阿凡達》從推出時就是十足的野心之作，多年來這份野心或被定義為對電影技術的創新與捍衛，大銀幕上美得驚人的畫面虜獲了全部注意，這個視覺奇蹟也在系列間持續進化。《火與燼》再度鎖定叢林與海洋，浩瀚廣袤與流洩的光點帶來的震懾一如最初。但今天的197分鐘，或許開始讓我們感受到創作者一直以來更深層的關注，即是對世界分崩離析的焦慮與呼籲。

《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）

關於連結、愛、對自然永續的關懷，那麼理所當然到像是陳腔濫調，以至於盛行著「《阿凡達》抽掉了特效不過是幼稚動畫」這樣說法。但卡麥隆的執著其實是一樣的，執著要證明電影還有更多可能，執著要證明人性還有更多的可能。納美人不是異族，而是理想的人類，隨著其間衝突升溫，人終究發現，我們也在離「更好的自己」越來越遠。

《火與燼》在技術上繼續升級，但情節沒有太多推進，3個多小時仍沒讓多線敘事有更複雜的轉折，甚至多次出現與《水之道》似曾相識套路。但若非抱著純娛樂的期望，其實仍會有不斷疊加的驚豔與感動。

就像近年接力重上院線的宮﨑駿電影，最新的《阿凡達》在這個解離而冷漠的時代，同樣更能夠透露其意味深長。



