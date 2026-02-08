影評／《雙囍》 大喜之日不嗨森

劉冠廷飾演的新郎為了滿足失和的離婚父母都能主持他的婚禮，他唯有一天舉辦2場婚宴，搞到雞飛狗跳。（水花電影提供）

這是新郎高庭生的大喜之日，但他誓言老死不相往來的父母，都想為兒子主持這場人生大事。新郎有個狂想，要在父母不知情的情況下，同時舉辦兩場宴席，他帶著新娘奔波於兩個宴會廳。這個安排真的能夠瞞天過海，滿足所有人嗎？

《孤味》導演許承傑再次創作滿滿在地人情味的家庭通俗劇，無論劇本的巧思和節奏都大幅進步，延續了對人情世故的細膩洞察，細節更飽滿與完整，劉冠廷與余香凝的表演稱職，《雙囍》是春節檔期值得注意的精彩賀歲電影。

《孤味》講葬禮，《雙囍》則是婚禮，非關喜悲，而是全家人重新與必須共聚一堂，那種既是新仇舊恨、又湧上一切回憶溫情的糾結。《雙囍》「非得同一時地辦喜宴」的起點或有些刻意，但若不挑剔這設定，這乍看詼諧的故事，卻能含括許多面向與層次地流暢開展。

男主角夾在父親與母親之間，一邊是傳統的牙醫家族，一邊是國際格局的企業家，在爸爸或媽媽誰更「對」一點之前，重要的更是成長過程都處於寂寞與困惑的孩子。這場婚禮的準備，對話著主人翁前半生，成為充滿對照意味的快速跑馬燈，即是永遠在忙著揣摩地讓爸媽得到他們想要的，可這明明更該關於自己下個階段的重新定調。電影並未挑明爬梳這份矛盾，卻在輕快幽默的忙碌裡，紮實地將這個題目拋給觀眾。

電影大半發生在圓山飯店的各樓層與房間，時間限縮在半天；華人面對這個場合的認真大陣仗之混亂喜感，加上數條故事線和人物跑上跑下的諧趣，觀影趣味令人想起三谷幸喜的《有頂天大飯店》。

88分

導演：許承傑

演員：劉冠廷、余香凝、楊貴媚

片長：130分鐘

級別：普遍級

上映日期：2月17日

90分以上：神作！一定要膜拜

80～89分：佳作！不看就沒話題了

70～79分：普作！錢很多就看看吧

60～69分：爛作！避之大吉

60分以下：糞作！看完要洗眼睛

