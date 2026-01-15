影評／《風葵的夏日物語》 小五女生的世界

想像力豐富的女孩沉迷於催眠術與心靈感應的奧祕，癌症末期的爸爸、情緒不穩的媽媽都是她的練習對象。（高雄市電影館提供）

《風葵的夏日物語》看似路數熟悉的成長電影，卻在古靈精怪中滲出憂傷與包容。它的開場有點令人毛骨悚然。錄影帶播放著一個接一個哭泣的小孩。小女主角風葵（鈴木唯）在黑暗的斗室被陌生人問幾年級？然後是她的葬禮，少女遺像彷彿望著哭泣的眾人問道：哭是可憐死者，還是自己？繞了一圈，原來是她作文裡的夢。但為何小五女生會做這樣的夢？

我們很快便瞭解她的爸爸面臨癌末，吐血後被緊急送到醫院。家庭職場兩頭燒的媽媽情緒不穩，被強迫去上心理研習課。一家手忙腳亂，還有煩人的推銷電話打來。對了，這是手機網路還沒普遍的1980年代。風葵沈迷的不是電子遊戲，而是世界大驚奇之類的電視節目，藉此延伸她的奇思，也像躲避現實的殘酷。

這個年紀難以洞悉世故，也非全然無知。她隱約察覺媽媽和研習教師的曖昧，同學父母貌合神離。但沒想過只是打個招呼順便使出電視學的招數，就讓鄰居寡婦說出丈夫死因和心中祕密。而她在尋寶遊戲引導好友發現雙親關係破裂的證據，就算無意；路上遇見同學故意鬆開父親病懨懨的手而旁若無事，卻真狠心。

這些細節好在言簡意賅卻能舉重若輕。一心想續命的爸爸，看見永遠設想好未來的太太連喪服都準備好的感受，完全無需言語。世界複雜得超乎風葵能理解，就像同理他人實為不易。

有幾次我覺得電影可以結束了，導演卻像不願就範，試圖翻出更多意想之外，終於停在母女玩起心電感應。她想讓女孩繼續相信，同時與母親和解吧！但片中媽媽說，別再把這些事寫在作文裡。殊不知卻拍成了電影。

88分

導演：早川千繪

演員：鈴木唯、河合優實、坂東龍汰

片長：120分鐘

級別：保護級

上映日期：1月16日

