影評／《魔法壞女巫：第二部 》 換個角度看

格琳達成為奧茲國光鮮亮麗的良善象徵，享受她的響亮名聲和超高人氣所帶來的明星光環與特權。（UIP提供）

《魔法壞女巫》的電影版是相對當代的作品。除了對經典童話《綠野仙蹤》進行修改與新詮，扮演者在種族與性向的多元上也擺脫過往好萊塢的保守擔慮。既然故事中的反派未必是真的壞人，解開桎梏也就理直氣壯。這是從1995年的原著到2003年的音樂劇即已具備的精神，電影只是發揚光大，而不致染上近期《小美人魚》或《白雪公主》的後遺症。

「換個角度看！」這句王子和女巫先後拿來解嘲、實則肯定對方的台詞，或許才是觀看本片的正確方式。當社會決定將與常規不一樣的人標籤為邪惡、醜陋、病態，自然難以察覺他的獨特與出眾。《魔法壞女巫》的第一部讓原本對立的兩名女主角放下偏見結為好友，男主角在兩者之間的搖擺也推翻吸引力法則。只不過因個性、抉擇的不同，而走上對立的陣營。

廣告 廣告

這讓《魔法壞女巫：第二部》勢必在道德上變得更加陰鬱複雜。上面是歡欣鼓舞的婚禮，下面可能是黑暗殘酷的牢獄，交錯並陳，尤其諷刺。反抗體制謊言的人被斥為恐怖份子，國家機器的所作所為卻更像恐怖主義，充滿時下政治人物生態的既視感。

這翻來覆去，註定happy ending不可能再像以往那樣純真。壞女巫必須瞞著摯友，好女巫也得繼續演下去，才有辦法讓民眾擁抱典範與保持希望。表面上的皆大歡喜，必須丟失一些自我做代價。無論出走和留下的都不容易，也讓兩人對唱中的理解與體諒，比獨自引吭高歌時更具感染力。

全片視覺依舊絢爛，歌曲的整合作用則沒有上集黏貼精準。《綠野仙蹤》的各式典故，有趣但也考驗觀眾旁徵博引的能力。



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

影評／《沒有房租的一年》 誰想當Gen Z

影評／《花漾少女心》 感官與宗教的大特寫

影評／《逃亡遊戲》 全民肉搜GO！