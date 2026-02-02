影評／《137號案件》 警察抓警察

凱撒獎影后蕾雅杜嘉飾演警局內部調查員獨挑大梁，細膩詮釋深陷制度裡的矛盾與掙扎。（可樂提供）

看似樸實無華其實功底深厚的《137號案件》非常值得關心社會議題的觀眾和有志開發的影人去觀賞借鏡。

本片甫獲法國凱撒獎8項提名，蕾雅杜嘉已在盧米埃獎先拿下影后。她扮演的角色是負責偵查警方是否過度使用武力的督察。民眾覺得他們是一丘之貉，調查龜速，不了了之。警察認為他們只是半吊子，還打擊士氣。這種裡外不是人，更需要細心求證，謹慎處理。

本片以2018年法國「黃背心運動」為背景。一名年輕男性遭鎮暴槍擊中頭部，女主角負責偵察此案。其實最終沒有驚天陰謀，恐怖的是根深蒂固的陣營對立，互相憎惡，毫無信任。在主角努力不懈地抽絲剝繭下，事實已經很明顯了，但真相如果不利於體制，髒水可能反過來潑，就不免令人心寒。我想這也是為什麼導演要把受傷男孩的自白當作尾聲處理，聯想到蔡崇隆的《九槍》逼我們直面殘酷而捫心自問。

導演多米尼克摩爾的前作《追兇12夜》（2022）曾在凱撒獎大獲全勝，《137號案件》的工整很容易讓它被低估，但他的穩紮穩打方方面面，並不容易。我們看過太多有關懷卻沒技巧、有感情卻漏洞百出的電影。光看主角，蕾雅杜嘉不僅是個督察，還是女兒、前妻、母親、同事、甚至同鄉，每個角度都讓她的角色更加立體，編導演的細膩相輔相成。就連「救貓」與「擼貓」這種小節，都能鋪墊出角色個性、甚至成為現實諷喻，可以想見這種細小涓滴都能折射現象百態的手藝有多精準。

盡了全力卻無法改變結果，很恨。想要不去恨，又好難。當你拍出了道德的複雜，它自會顯得真實且真誠。

