影迷們注意！Netflix買下索尼全球播放權 爽追到2032年

Netflix宣布與索尼影視娛樂（SPE）達成多年期協議，未來將取得獨家播放權。 （示意圖／翻攝自unsplash）





影迷們注意！串流平台龍頭Netflix宣布與索尼影視娛樂（SPE）達成多年期協議，未來將取得獨家播放權，此項交易的金額高達70億美元（約新台幣2,060億元），預計在今年稍晚上架相關電影，並在2029年在全球完成全部上架程序，有效期限至2032年。

Netflix買下索尼電影播放權

根據《DEADLINE》報導，Netflix於聲明中指出，當索尼影視娛樂的旗下電影在完成院線上映後，將由 Netflix 取得「Pay-1權利」，也就是全球獨家播放權，而這項服務將自今年稍晚起陸續上線，並隨著各地區原有授權陸續到期後逐步開放，目前Netflix已在美國、德國以及東南亞部分地區，擁有索尼電影的獨家播放權。

廣告 廣告

Netflix表示，隨著各地區既有授權到期逐步開放，預計於2029年初全面在Netflix平台上架，有效期限至2032年。Netflix授權與節目策略副總裁史密斯（Lauren Smith）表示，全球會員對電影內容需求殷切，雙方的合作將為訂閱服務帶來顯著價值；她也指出，索尼旗下經典系列與原創電影在美國市場表現亮眼，未來能擴展至全球會員，令人期待。

《蜘蛛人》續集、《披頭四》傳記電影將登Netflix

依照規劃，首批將透過新協議登上 Netflix 的索尼電影，包括改編自《蜘蛛人：穿越新宇宙》三部曲最終章《蜘蛛人：超越新宇宙》（Spider-Man: Beyond the Spider-Verse）、《社群網戰》續集、《野蠻遊戲》續集、名導曼德斯（Sam Mendes）執導的全新《披頭四》傳記電影等。

索尼影視電視全球發行執行副總裁利特曼（Paul Littmann）指出，這項新協議不僅深化雙方長期合作關係，也展現索尼院線電影對全球觀眾的持續吸引力，同時強化公司在獨立經營架構下，為創作者、消費者與合作夥伴創造多元價值的能力。

更多東森新聞報導

華納兄弟董事會拒絕派拉蒙收購案 稱Netflix案較優

震驚好萊塢！Netflix以720億美元收購華納

Netflix獨家轉播！2026經典賽日本區首登串流平台

