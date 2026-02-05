影迷哭了！《玩命關頭7》巨星消失螢光幕「暴瘦傳吸毒」 真相竟是膽囊癌末期

東尼嘉曾在經典動作片《玩命關頭7》中與已故影星保羅沃克（Paul Walker）展開激烈格鬥。（翻攝畫面）

曾在經典動作片《玩命關頭7》中與已故影星保羅沃克（Paul Walker）展開激烈格鬥，以拳拳到肉的泰拳實力震驚全球的泰國巨星東尼嘉（Tony Jaa），近日傳出健康亮紅燈。據泰國媒體《Thairath》報導，這名50歲的動作鐵漢證實罹患「膽囊癌第三期」，目前正與病魔艱難搏鬥中。

據東尼嘉及其妻子的親近友人透露，這場病魔來得毫無預警。2024年6月，一向身體強健、展現驚人體能的東尼嘉突然感到腹部劇烈疼痛，緊急送醫後，切片檢查報告令家屬震驚，證實為膽囊癌第三期，且病情極不樂觀，已處於朝第四期擴散邊緣。

東尼嘉最新照片明顯身形消瘦。（翻攝自東尼嘉IG）

為了保命，家屬第一時間安排手術切除膽囊腫瘤，並開始接受一連串化療。這段期間，東尼嘉選擇保持低調，不願讓全球影迷擔心。原本在2024年底，他的癌症指數一度回歸正常，他也帶著這份「重獲新生」的喜悅短暫出家修行，象徵拋開病痛、重新開始。

然而，好景不常。東尼嘉在結束僧侶生活後回診，發現癌症指數再度攀升，顯示病情復發。隨後，他在社群平台上發布的照片中，被眼尖網友發現身形明顯消瘦、神態憔悴，甚至有惡毒流言揣測他是否因吸毒或罹患愛滋病才導致外貌劇變。

對此，家屬不忍東尼嘉受辱，決定公開病情反擊不實傳聞。友人證實，東尼嘉的消瘦完全是因接受密集化療所致，他目前正專注於抗癌，且預計於2月6日再次入院接受新一輪療程。

東尼嘉當年憑藉《拳霸》中不吊鋼絲、不靠替身的真實泰拳動作橫掃全球，並成功打入好萊塢。（翻攝畫面）

東尼嘉當年憑藉《拳霸》中不吊鋼絲、不靠替身的真實泰拳動作橫掃全球，並成功打入好萊塢，在《玩命關頭7》《限制級戰警：重返極限》等大片中大放異彩。他在《冬蔭功》的精采表現，至今仍是動作片迷心中經典。

儘管抗癌路艱辛，東尼嘉依然在社群平台對粉絲表達謝意，並對外傳達積極態度。他的最新貼文仍專注於推廣新作品，寫下「旅程即將開始（One More Round）」，彷彿是在對病魔宣告：他將再次挺身，為生命戰鬥到底。消息傳開後，全球網友紛紛湧入留言，期盼這位泰拳戰神能再次展現奇蹟，戰勝癌症。

