影迷許願成功！李奧納多盛世美顏登大銀幕 安海瑟薇化身流行巨星揭開金馬奇幻影展

李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）演出《羅密歐與茱麗葉》（Romeo + Juliet, 1996）後成為萬千少女心目中的男神。金馬執委會提供

2026金馬奇幻影展今日正式揭曉開幕雙片，由A24鬼才名導大衛羅利與奧斯卡得主安海瑟薇聯手的《魅影巨星》，以及闖進柏林影展主競賽的日本動畫《花綠青綻放之時》榮膺。影展不僅邀來重量級新作，更推出多部經典修復與狂歡場次，要讓觀眾感受獨特的感官震撼。

安海瑟薇化身傳奇巨星再開金嗓

開幕片《魅影巨星》由《鬼魅浮生》名導大衛羅利執導，安海瑟薇在片中化身傳奇流行巨星，為了重返舞台不惜掀開埋藏已久的傷疤。影片揉合恐怖驚悚與超自然元素，深刻剖析明星光環背後的脆弱與瘋狂。該片集結泰勒絲御用製作人傑克安東諾夫、Charli XCX與FKA Twigs譜寫原創歌曲，打造一場絢麗且戰慄的感官饗宴。

廣告 廣告

另一部開幕片則是日本動畫導演四宮義俊的首部長片《花綠青綻放之時》，將日本傳統繪畫質感融入數位動畫，細膩道出時代更迭下的守護與傳承，畫風美不勝收。

安海瑟薇在《魅影巨星》（Mother Mary）中化身傳奇流行巨星，為了重返舞台不惜掀開埋藏已久的傷疤。金馬執委會提供

狂歡場首推小姐好白與洛基恐怖秀

金馬奇幻影展最具指標性的「狂歡場」，今年除了秒殺定目片《洛基恐怖秀》持續引領熱潮，更首度放映致敬紀錄片《奇異旅程：洛基恐怖秀》，帶領觀眾深入最邪門的放映狂潮。此外，影展驚喜加碼推出惡搞喜劇神作《小姐好白》，現場預計重現各種經典噴飯橋段與對嘴神曲。這場將影廳變舞廳的派對，展現奇幻影展獨有的歡樂能量。

影迷許願池重現李奧納多盛世美顏

今年「影迷許願池」單元同樣看頭十足，包括適逢上映30周年的《羅密歐與茱麗葉》，觀眾將能在大銀幕重溫李奧納多狄卡皮歐當年的盛世美顏。此外，還有日本人間國寶坂東玉三郎主演的《夜叉池》4K修復版，展現其以女形分飾二角的絕美神韻；以及布魯斯威利、梅莉史翠普與歌蒂韓聯袂主演的黑色喜劇《捉神弄鬼》，精準諷刺對永恆美貌的荒謬追求。

日本人間國寶坂東玉三郎主演的《夜叉池》4K修復版（Demon Pond, 1979），展現其以女形分飾二角的絕美神韻。金馬執委會提供

2026金馬奇幻影展將於4月10日至19日展開，選片指南定於3月22日舉辦，並於3月29日正式開賣。



回到原文

更多鏡報報導

專訪／張鈞甯轉型女打仔騙媽「全是替身」 導演男友冷撂一句話被祭家法「跪榴槤殼」

專訪／柯汶利《匿殺》改編艾普斯坦性醜聞！ 獻祭10種殘酷極刑揭密背後道德堅持

小小兵回歸！創影史56億美金票房神作全新篇章 帶怪獸進軍好萊塢

《世紀血案》製作人郭木盛認了「怕拒絕先拍」 李千娜因他接拍卻補刀「她言論我也看不下去」