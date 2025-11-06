影集專場提案愛情＋Ｎ 論壇對談星光熠熠
【記者蔡富丞/綜合報導】「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」展期間持續掀起熱潮！「PITCHING 提案大會」各專場企畫不僅類型多元、創意豐沛，更吸引金獎團隊與跨國合作案齊聚，讓評審盛讚「難以取捨」。同時，「FORUM 國際論壇」則邀請到柯佳嬿、林予晞、張鈞甯等重磅嘉賓深度對談女性演藝視角；東南亞影視巨擘剖析泰國與越南等新興市場的趨勢；「MARKET 市場展」現場交流洽談熱絡，多位來自歐美與亞洲的業界人士都直呼：「要買要賣、要找到好案子、認識好夥伴，每年都一定要來參加 TCCF」。
在 TCCF 期間，所有活動均展現出臺灣影視產業的強大能量與國際視野，其中「PITCHING 提案大會」各專場反應熱烈！在影集專場裡，臺灣創作、跨國合製企畫齊聚一堂，並由演員梁正群擔任主持人，入選的主創團隊包含金獎團隊與業界享譽盛名的創作者，展現豐沛創意與產業實力。今年首度策劃的影集主題場「以新的愛情故事呼喚我吧」聚焦愛情題材，擔任此次提案培訓工作坊導師的林孝謙導演與製作人張約翰親自到場，為團隊加油打氣。主持人林予晞分享，愛情題材不只是浪漫，更是理解人與人之間連結的橋樑，這次提案看見創作者用全新角度詮釋情感，真的很感動。
在長片專場中，入選團隊展現跨國合製的企圖與視野，作品橫跨愛情、成長、歷史與奇幻等多元題材。主持人林孝謙也分享，每一個作品，都是無數努力的結晶，能在這個過程中陪伴與見證，實在是莫大的榮幸，這個行業，從來不是彼此競爭，而是每個人用盡全力，讓同一座花園盛開！
紀錄片專場則聚焦於身分認同、人與環境關係的探索，呈現創作者對當代議題的深刻觀察與關懷。今年首次設立的「我推的企畫獎」亦吸引滿場聽眾駐足投票，眾多優質的提案令專業人士也傷透腦筋，許多專業人士笑說：「每一案都值得支持，真的很難選！」最終得獎團隊將於頒獎典禮上正式揭曉，備受期待。
此外，在 Shoot the Book! 出版專場，現場提案內容引人入勝，展現了作品多元且具高度改編潛力的面貌。法語人出版協會（SCELF） 主席 Philippe Robinet 分享了 Shoot the book! 品牌從坎城市場展合作以來，致力於推廣出版影視改編，目前已有一部出版改編為動畫的企畫正在進行中，成果值得關注。
「FORUM 國際論壇」堪稱今年 TCCF 的另一個焦點。其中最星光熠熠的場次，由柯佳嬿、林予晞與張鈞甯等女星齊聚一堂，分享與探討女性從事演藝工作的經歷與學習，展現女性演員在戲劇之外的專業面貌。柯佳嬿分享，嘗試寫作後看劇本的感覺變得不同，準備角色時會思考人物的性格、背景與成長環境，看劇本的方式更深了一層，她也透露自己近兩年有在嘗試寫劇本，未來希望能創作與夢境題材有關的長片。
林予晞分享了自己在角色上的收穫，表示以前對記者有些避之唯恐不及，但演出影集《死了一個娛樂女記者》之後，最大的改變就是學會與記者更自然地相處，甚至建立了更好的關係。張鈞甯則大方分享第一次跨界擔任監製後，讓她看見作品運作的全貌，也體會到剪輯、燈光與聲音都能重新塑造故事。這樣的經驗讓她在回到表演時更有意識地調整自己，提醒自己放下監製的理性思維，回到單純、直覺的創作狀態。
來自新加坡的媒體諮詢顧問公司 Media Partners Asia 執行總監 Vivek 分析，泰國影視產業去年創造了約 14 億美元的總產值，鞏固其作為東南亞第三大影音市場（僅次於印尼和越南）的地位。泰國透過提供最高 30% 的現金回饋政策，成功吸引了超過 1 億美元的海外製作支出。值得關注的是， BL 與 GL 題材所帶動本土內容需求，而泰國與臺灣因其對多元題材的高接受度，成為亞洲地區的關鍵市場。
而來自越南的英國媒體研究公司 K7 Media 則談到，臺劇在越南也逐漸獲得關注，包含陸續已有《我們不能是朋友》、《火神的眼淚》等作品被改編。同時越南製作人等團隊，也積極來臺尋求合作，顯示出臺越兩地影視產業的合作機會與潛力。
《經典重塑：從文本到影像的敘事旅程》場次中則邀請到法國知名媒體集團 Mediawan Kids & Family 與 Media Participations-Mediatoon，分享從經典文學到現代影視改編的策略與挑戰，而由《異能》、《照明商店》製作公司 Mr. Romance 執行長沈世潤，與打造《便利店新星》、《犬系戀人》的 A+E Korea 資深副總裁蘇榮宣，對談韓劇製作新趨勢，更是一位難求，現場提問不斷。傍晚壓軸登場的 Netflix 動畫影集《藍眼武士》導演吳怡君（Jane Wu），更以第一手的好萊塢製作經驗與動畫敘事觀點，為現場帶來國際觀點的創作啟發。
「MARKET 市場展」的展位人潮絡繹不絕，Netflix 近期熱播韓劇《家母螳螂》製作公司 Studio S、話題韓劇《走到月亮為止》製播單位 MBC，以及人氣漫改韓劇《我奪走了公爵的初夜》電視台 KBS Media，皆獲得眾多與會人士的目光，展示出韓國強大的製作實力和創意魅力。
TCCF 展期仍在持續，來自世界各地的內容夥伴齊聚，預告未來更多跨國合作的到來。
