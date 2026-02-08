影集《動物園》演員重返壽山 邵雨薇、王柏傑、李淳體驗保育員日常

▲邵雨薇、王柏傑與李淳走進園區體驗保育員日常，於友禽天地參與鵜鶘餵食。 （圖／南瓜電影有限公司提供）

【互傳媒／記者 林郁芯／台北 報導】備五年、歷時六個月拍攝完成的影集《動物園》，首兩集在2025年高雄電影節搶先放映獲得觀眾票選第一名，口碑表現亮眼。今（2/7）由製作人唐在揚領軍，導演蘇文聖攜手主要演員邵雨薇、王柏傑、李淳回訪拍攝地壽山動物園，舉辦 VIP 專屬粉絲見面會，回饋觀眾對影集與動物的支持，完成指定任務的粉絲即有機會獲得活動專屬限量紅包袋、特製貼紙以及影集限定小禮。影集《動物園》由高雄市政府「高雄劇」投資製作，南瓜電影有限公司製作，製作人唐在揚、導演蘇文聖聯手打造，將於 2 月 20 日下午 4 點起，每週五在 Disney+ 全台獨家首播，一次上線兩集；台視將於 3 月 22 日起，每週日晚間 10 點播出，八大戲劇台則於 5 月 10 日起，每週日晚間 8 點播出。

高雄天氣晴朗，今日活動現場湧入大批影迷到場支持，氣氛熱烈。製作人唐在揚感謝壽山動物園一路以來的協助，表示在社會壓力偏高的此刻，希望透過溫暖療癒的動物園題材影集，讓觀眾下班後能夠全家一起觀賞、獲得陪伴與放鬆；導演蘇文聖則分享，劇組深入動物園進行田野調查，拍攝到許多平時難得一見的獸舍畫面，並近距離接觸大型動物，為劇情增添真實厚度。活動中，邵雨薇、王柏傑與李淳也實際走進園區體驗保育員日常，於友禽天地參與鵜鶘餵食，並回訪戲中重要場景，包括邵雨薇與王柏傑在劇中負責照養的白犀牛區，白犀牛一見到邵雨薇與王柏傑便主動走近，彷彿仍記得兩人，讓他們在一旁陪伴、輕撫互動長達十多分鐘。而李淳睽違一年再度探訪非洲象「阿里」，彼此完全沒有忘記對方，當熟悉的手勢一出，阿里立刻回應，主動靠近讓他餵食，兩人之間流露出的默契與信任令人動容。這段真摯而溫馨的互動瞬間，讓現場氣氛更加柔軟，也再次印證了人與動物之間所建立的深厚情感連結，現場洋溢滿滿暖意。

三位主演也在活動上分享拍攝《動物園》期間最難忘的時刻，大家一致認為真正走進動物園、與動物近距離相處的經驗，深深影響了他們進入角色的狀態。邵雨薇分享，讓她印象最深刻的是白犀牛「犀奇」與「寶寶」，兩隻犀牛會主動靠過來爭寵討摸，就像撒嬌的寵物一樣，讓她在拍攝中獲得療癒感，也更自然地進入保育員的角色心境。王柏傑則表示，戲裡負責照顧犀牛的他，幾乎每天到現場都會先去摸摸牠、跟牠說話培養感情，讓他更貼近保育員必須具備的耐心與責任感。李淳回憶，訓練期間首次由真正的保育員帶領餵食非洲象時，當大象靠近、象鼻伸來的瞬間，能清楚感受到牠呼出的熱氣與龐大存在感，他形容那一刻就像走進《侏羅紀公園》第一次看到恐龍般，既緊張又震撼。三位演員也提到，開拍前都有接受實地訓練，此次回到拍攝現場舉辦粉絲見面會，有種重返上班地點的感覺，充滿感動也充滿感謝！

活動上，製作人唐在揚與導演蘇文聖特別感謝壽山動物園在拍攝期間給予的一切協助，讓劇組得以深入動物園後場，真實呈現保育員的工作日常。長時間駐點高雄拍攝，劇組在戲裡戲外培養出深厚情感，大家也在拍攝過程中變身高雄在地通。身為高雄人的邵雨薇分享，高雄的步調讓人感到放鬆，拍戲之餘也常推薦劇組夥伴到駁二藝術特區走走；王柏傑則表示，高雄天氣宜人、城市樣貌豐富，拍攝期間首次造訪駁二便留下深刻印象，也特別點名阿英排骨飯，是最想再回味的在地美食。李淳也提到，因住宿地點鄰近駁二藝術特區，空檔時常到當地散步放鬆，感受到高雄兼具生活感與創作能量的城市氛圍。拍攝期間正逢聖誕節，邵雨薇特地請全劇組一起吃火鍋、交換禮物，收工後大家也常相約觀看棒球賽、探索高雄在地美食；戲裡共同守護動物、戲外彼此陪伴，這份在拍攝過程中自然累積的情感，也成為影集《動物園》最真實而動人的情感底色。

談到拍完《動物園》後帶來的改變，三位主演皆表示，這不只是一部作品，也影響了他們面對生活與生命的方式。邵雨薇分享，角色讓她在動物園裡找到的不只是工作，而是一種回到初心的勇氣，新的一年希望能持續做自己真正喜歡的事情，過年也會回到高雄與家人團聚。王柏傑則表示，保育員的角色讓他學會用更溫柔與耐心的方式看待生命，農曆年則計畫與家人朋友一起簡單度過。李淳也提到，與大型動物建立信任需要長時間的陪伴，這樣的體會讓他對「等待」與「累積」有了新的理解，新的一年希望持續在表演上成長，過年時則會和家人相聚、放慢步調。三人也期待觀眾在新春期間，透過《動物園》感受人與動物、人與人之間溫柔而真實的情感連結。臺灣首部動物職人劇《動物園》將於2 月 20 日下午 4 點起，每週五在 Disney+ 全台獨家首播，一次上線兩集。台視將於3/22起，每週日晚間10點播出。八大戲劇台將於5月10日起，每週日晚間8點播出，觀眾一同走進這座充滿療癒力量的動物園世界。（圖／南瓜電影有限公司提供）