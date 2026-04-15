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影音模型導入「壓縮感知能力」！Compression-aware框架降低成本並提升串流品質

【記者蔡富丞/柯妮妮 綜合報導】隨著影音AI應用逐步擴大，模型效能與傳輸成本成為關鍵問題。最新提出的Compression-aware Video Generation框架，開始將「影片壓縮機制」納入模型設計，使生成內容更適合實際平台使用。

影音模型導入「壓縮感知能力」！Compression-aware框架降低成本並提升串流品質

傳統影音生成模型多專注於畫面品質，但在實際應用中，影片往往需要經過壓縮與串流處理，導致畫質下降或細節流失。Compression-aware框架則在生成階段就考慮壓縮影響，讓模型產出的畫面在經過編碼後仍能保持穩定品質。

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這種方法的核心，在於讓模型學習壓縮過程中的資訊損失，並提前進行補償，使最終觀看效果更接近原始輸出。同時，也能降低資料傳輸需求，提升串流效率。

對影音平台而言，這代表生成內容能更直接進入實際應用場景，不需要額外大量後處理。無論是短影音平台或串流服務，都能在維持品質的同時降低成本。

可以觀察到，影音AI正從單純生成能力競爭，轉向「系統效率與落地能力」。當模型開始理解壓縮與傳輸機制，未來平台優勢將取決於誰能在品質與成本之間取得最佳平衡。