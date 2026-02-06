影音行銷發大財？陸景區年終獎金曝光 最高「破2百萬」網咋舌

大陸河南省洛陽市老君山景區，近日一則發放年終獎金影片引發關注，畫面中多名員工依序上台領獎，其中最高一筆達45萬人民幣（約205萬台幣），令人咋舌。

河南老君山景區發出高額年終獎金。（圖／翻攝新浪微博）

《紅星新聞》報導，根據影片內容，有員工獲得45萬人民幣的行銷獎金，也有人因短影音推廣表現突出，領取37萬人民幣（約168萬台幣）獎金。畫面曝光後，迅速在社交平台引發熱議，不少網友留言表示羨慕，甚至感嘆「這是哪家的年終獎」。

對此，老君山景區工作人員潘苗5日回應表示，高額獎金並非「天上掉下來」，而是團隊長期認真打拼的成果，「真正了解我們工作的人都知道，這些獎金都是大家用汗水一點一滴拼出來的。」

潘苗透露，景區相關獎金多與實際業績掛鉤，包含行銷推廣、短影音流量轉化與景區品牌曝光成效等，並非所有員工都能獲得同等金額，而是依個人與團隊貢獻進行評比。

有景區內部人士透露，近年老君山積極布局新媒體行銷，透過短影音平台成功吸引大量年輕遊客，節假日期間人流屢創新高，帶動整體營收成長，相關績效也直接反映在年終獎勵制度上。

