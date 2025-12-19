【影音】你被老花眼困擾嗎？眼科醫師跟驗光師幫你破解「配老花眼鏡 8 大迷思」｜Heho專家問答
隨著年紀慢慢增加，眼睛的調節能力也會下降，老花眼的問題就會悄悄找上門！很多人以為「買一副便宜的老花眼鏡就能解決」，甚至覺得「貴的一定比較好」，結果常常配錯眼鏡，不但不舒服，還可能會造成頭痛、頭暈以及無法看清楚等狀況。為了真正找到最適合的老花解決方案，我們找來眼科醫師跟驗光師，一起為民眾破解「配老花眼鏡的 8 大迷思」。
Q1：配戴現成的老花眼鏡不舒服，該先去眼科診所、還是眼鏡行？
朱書緯醫師：這其實是很常見的問題，因為現在在書局、藥妝店等地方，都能買到現成的老花眼鏡，所以很多長輩常常就會順手買一支老花眼鏡，但其實並不建議長期配戴現成的老花眼鏡，主要有兩個問題：
現成的老花眼鏡的度數固定： 它無法處理每個人獨特的視力狀況，例如您可能同時有近視、遠視、散光，甚至是早期的白內障，這些都會影響您需要的老花度數。
現成的老花眼鏡的瞳距固定： 每個人的瞳孔距離都不同，固定的瞳距會導致鏡片光學中心與您的眼睛對不準，戴久了就容易頭暈、不舒服。
如果您買了現成的眼鏡卻戴不舒服，建議將眼鏡帶來診所，由醫師做詳細的眼睛結構與光學評估，找出真正的原因，並提供適合的處理方式，這樣才能戴得舒服又安心。
Q2：挑選老花眼鏡可以直接用年齡來判斷度數嗎？
朱書緯醫師：這其實是不正確的觀念，雖然老花度數會隨年齡增長，但不能單純用年齡來判斷。例如，一位高度近視的患者和他同年齡但沒有近視的人，所需要的老花度數會完全不同。
所以配老花眼鏡的關鍵在於「準確」，而不是度數深淺。只要驗配準確，符合您的生活習慣與實際需求（例如常用手機或電腦的距離），戴起來才會舒適。也不要等到老花度數很深才尋求專業驗配，即使是較淺的度數，也應該尋求驗光師進行專業驗配。
Q3：年輕人會不會也出現老花問題？在臨床會怎麼診斷老花？
朱書緯醫師：老花是一個正常的生理老化過程，並非疾病。老花一般約在 40 歲左右開始出現，但臨床上也有 20、30 歲就出現老花症狀的案例，這與現代人用眼習慣密切相關。這邊也提醒大家，如果忽視老花的初期症狀，會造成日常用眼困擾，容易感到眼睛疲勞、痠澀。
至於在臨床上會如何診斷老花，我們一般會請民眾模擬日常用眼情境（如看手機），然後讓他試戴一副低度數的老花眼鏡。如果戴上去立刻感覺「看得舒服多了」，那就表示眼睛的調節力確實下降了，需要眼鏡的輔助。
Q4：請問醫師，做了老花雷射或人工水晶體手術，是不是就不用再戴眼鏡了？
朱書緯醫師：不完全是。手術能大幅提升視力品質，解決大部分的視力問題，但不是全部。視力的需求因人而異、且非常細微。 舉例來說，曾有位病患術後白天看遠、看近都沒問題，但他有「夜間閱讀」的特殊需求。在光線不足的情況下，視力對比度會下降，看東西比較吃力。後來我們為他特別配了一副低度數的「夜間閱讀專用眼鏡」，就解決了他的視力困擾，讓他覺得舒服很多。
Q5：有什麼方法可以延緩或預防老花眼嗎？做眼球運動有沒有幫助？
朱書緯醫師：老花是正常生理現象，但可以透過保養來延緩。基本保養包含營養均衡、睡眠充足、避免用眼過度、配戴適當的老花眼鏡減輕眼睛負擔。
至於做眼球運動的部分，眼球運動主要是放鬆「眼外肌」，促進血液循環，會讓眼睛感覺比較舒服。但老花的根本原因，在於眼睛內部的「睫狀肌」調節力下降，這與身體和眼睛的疲勞程度高度相關。所以最有效的方式仍是避免長時間、近距離過度用眼，並配戴適合的眼鏡來輔助，減少眼睛的疲勞，是目前比較能有效延緩老花的方式。
Q6：配戴老花眼鏡初期會容易頭暈、看不清楚，是正常的嗎？
朱書緯醫師、王秝涓驗光師：因為多焦點鏡片的原理是在一片鏡片上，由上到下會有看遠、看中（電腦）、看近（手機）的不同度數區域。若配戴多焦點鏡片，產生配戴的不適感，通常是驗配不夠精準或使用者還不熟悉造成的。所以建議尋求專業的驗光師的協助，根據您的用眼習慣、生活型態、瞳孔距離、眼球到鏡片的距離等，做個人化的設定。一般來說就能大幅減少頭暈、模糊、影像扭曲等不適感。
Q7：配鏡是不是越貴越好，有什麼細節要注意？能試戴體驗嗎？
王秝涓驗光師：價格差異主要來自鏡片的設計。不同廠商的設計會影響：
視野寬廣度： 價格較高的鏡片，通常在閱讀區（下方）的視野比較寬廣，兩側的盲區（影像扭曲區）比較小，配戴起來舒適度更高。
客製化程度： 針對不同的生活型態（例如需要長時間開車或長時間使用電腦），有專門優化的設計。
還是會建議與您的驗光師，詳細溝通您的用眼習慣與需求，才能找到最適合您、性價比最高的鏡片。另外也可以到有提供體驗的眼鏡門市，例如大學眼鏡的「智配多焦實鏡體驗」。透過全方位的多焦試戴鏡片，模擬開車、辦公等情境，可以預先學習如何轉動眼睛來對應不同焦距，找到最適合自己的多焦眼鏡。
Q8：雙師驗配價格會不會比較貴？眼科醫師跟驗光師分別負責什麼？
王秝涓驗光師：我們採用雙師驗配的服務模式，確保您的眼睛健康與配鏡準確。流程上，無論您先到大學眼科或大學眼鏡門市，我們都會進行全面的檢查。若驗光師在檢查度數時，發現您的視力品質不佳，疑似有白內障、黃斑部病變等眼疾，會立即轉介給眼科醫師做診斷。
醫師排除疾病問題後，再經由驗光師為您量測準確的處方。至於費用上，其實並不會造成太大負擔，在眼科的檢查就像一般看診，僅需支付掛號費。透過專業醫師和驗光師的雙重把關，可以確保您配戴的眼鏡既準確又安全，讓您戴得更安心。
（若有更多疑難雜症，歡迎在影片下方留言告訴我們，我們會再請專家解答）
文、圖、影音／江宏倫、劉一璇
1.採訪專家：左營大學眼科診所院長 朱書緯醫師、左營大學眼鏡店長 王秝涓驗光師
