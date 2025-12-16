【影音】保守天后龍千玉演唱會首次處女秀猛男上場，談到媽媽的辛苦.女兒去世.她哭到不行

天后龍千玉演唱會首次處女秀猛男上場 /記者倪有純攝

情歌天后出道48年處女唱首登場！記者會上龍千玉一襲大紅低胸禮服驚艷現身，坐在猛男的人肉轎子，嬌羞的高唱應景新歌「祝你馬到成功」，祝福票房開紅盤。猝逝的女兒，死後最近入夢，她想可能也是來恭喜吧！

龍千玉演唱會是是她第一次與猛男互動，還被公主抱著出場，感覺奇妙，又超緊張超害羞，全身都僵直了，我都不敢直視耶，與猛男互動演出，這是初體驗。龍千玉說，媽媽一聽到說猛男，比她還緊張，直說要注意尺度，她一急把尺度說成長度，記者大笑，她急忙改口。

龍千玉開心宣布人生喜事《男人情女人心演唱會》，2026年4月25日台中開唱，即將迎接到來的馬年，就要挑戰人生首次個唱，勇敢全力以赴！龍千玉處女唱是媽媽促成的，媽媽說，該唱了，太完美都要100分，等到狀況100分，身體也沒有100分了。

龍媽與弟弟江志豐現身，龍媽送上柿柿如意開運瓶，祝賀事事如意，讓龍千玉忍不住淚崩直說家人一直是我最重要的支柱，沒有母親的鼓勵支持，就沒有今天的她，因當年爸爸擔心影藝圈複雜，反對她唱歌，所以媽媽到台北陪她，年輕的媽媽就和爸爸形同分房，一分10幾年，想到媽媽的犧牲，她就哭了。在宣布人生的第一場個唱，母親與弟弟到場一同見證，人生已沒有遺憾了！

提到首場個唱，嫁給舞台48年，終於有了愛的結晶，龍千玉說是這次的製作團隊提的構想打動了她，她也深感時間是不等人的，也讓粉絲們與她自己都不要有遺憾！

她忍痛分享女兒死因，當年女兒洗澡後從浴室走到客廳，撞到門檻跌倒趴地，頭朝地面窒息後離世，她鄭重駁斥女兒輕生傳言，她不捨地說：「起碼我知道是意外，不是她不要媽媽了，這一切都是老天爺的安排，很多事情不是我們可以掌握，所以要好好活在當下。」

