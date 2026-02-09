【影音】元和妙音2026新春祈福！一覺元學會 弘聖上師宗教藝術音樂與人生的深度交流 PART.1心靈的覺醒

資深媒體陳俊廷專訪弘聖上師，上師元和妙音新春祈福。一覺元學會首上民生電台FM89.7觀察者影音新聞.銳傳媒.MR.CCT新聞音樂同步上線。大師開講電台訪談完整內容2/8下午4～6點播出；網媒影音陸續上線，今8分鐘精彩開場首上線。

弘聖上師在訪談中闡釋元和妙音心靈能量與其對宗教定義。關於元和妙音強調透過心靈\頻率共振散發正能量，賦予內心達到清淨與平安的境界。關於宗教加以重新詮釋，將其視為一種教化人心的教育，旨在引導眾人追求生命中最重要的真理。透過智慧的引領，人們可以學會化解煩惱，避免陷入負面的惡性循環。整體而言，這是一場結合宗教藝術、音樂與人生的深度交流，鼓勵聽眾尋找心靈的覺醒。

廣告 廣告

1.宗教的字面定義與核心

大師將「宗教」二字拆解來定義其本質：

•「宗」：指的是「重要的、所要的、為人所尊崇的」事物。

•「教」：則是指「教育、教化、教學」的意義。 因此，大師認為宗教的整體意義就是以「為人所尊重、最重要的教學」來進行教化。

2.化解煩惱的作用

大師強調宗教教育的一個核心目標是**「化解煩惱」**：

•避免惡性循環：如果內心的煩惱沒有被正確地轉化或處理（「化讀」），會演變成一種「惡性循環」。

「正能量」**是由心靈的波動與頻率產生共鳴（共振）後所散發出來的。關於其對身心健康的具體影響，可以從以下幾個面向觀察：

1.心理與情感層面的正向轉化

•帶來快樂與平安：清淨能量場的散發，能讓人的心境感到快樂與平安。

•化解煩惱，打破惡性循環：透過這種能量場與智慧的引導，可以化解內心的煩惱。大師提醒，若煩惱未能化解，會演變成惡性循環，而清淨能量有助於切斷這種負面循環。

•心靈豁然開朗：當心靈產生波動並形成清淨能量時，人會豁然開朗，彷彿心靈的迷霧被驅散。

2.生理與能量表現的影響

•激發正能量：當內在的能量被「清出來」之後，會轉化為正能量。這種能量不僅停留在內心，還會進一步散發出來。

•身心狀態的整體呈現：在整體生命狀態上呈現出積極的正能量。

https://www.youtube.com/watch?v=n8cKche15U8