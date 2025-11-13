【影音】全球級演出陣容炸裂！ 11/13「喝得見音樂」由陶晶瑩 引爆台北全新音樂時代

圖片/記者倪有純攝

「全球最具指標性的音樂品牌」終於在台灣登場！三金主持人陶晶瑩（陶子）今以「開箱 VIP」身分亮相，並於現場親領 Billboard Live TAIPEI VIP 金卡，象徵台灣首批尊榮會員正式誕生。

Billboard Live TAIPEI 今（13）日正式開箱，公布超豪華夢幻卡司～由日本天后中島美嘉（Mika Nakashima）擔任開箱首演，後續更有徐若瑄、大無限樂團（Do As Infinity）、鮮于貞娥（Sunwoo Jung-A）、王若琳、陳勢安與Eric Martin（Mr. Big 主唱）接力登場，跨越日、韓、台、美的陣容氣勢驚人。陶子隨後主持象徵「世界級啟動」的開箱儀式，以她獨有的節奏感與幽默魅力，帶領全媒體踏入全新音樂宇宙，也替 Billboard Live 在台灣的首秀點亮最關鍵的第一束燈光。 在介紹樂隊時，陶子原以為後方樂手全是外國人，結果發現其實有人台語也可以通，立刻對鍵盤手親切問候一句「呷飽沒？」讓全場爆笑。陶子也大讚 Billboard Live TAIPEI 的多元靈魂：「這裡真的是 Mix & Match 的品牌啦！」陶子更在現場展現「最愛唱的主持人」本色，笑說：「我應該是圈內最愛唱歌的主持人了吧？」又說：「應該要唱吧？」一句話立刻引爆全場驚呼。

她又調皮補刀：「試試看音響設備怎麼樣呀！」完全把媒體氣氛推到滿檔。隨後她真的「開金口」演唱名曲《LOVE》，一開嗓就讓現場瞬間安靜，專業級場館加持，讓她完全收服全場。親身力行完成最有棒的開箱示範。

陶子並親切導覽主場區，媒體全被四大沉浸式體驗空間震到無法冷靜。「Gate of Groove」入口光廊宛如穿越次元，四面包覆的光影與節奏讓人第一秒就被震住；「Bar of Melody」用「喝得見音樂」為概念設計特調，調酒師一搖杯就像在演奏旋律，讓人忍不止拿起手機狂拍；「Intimate Live」把 Billboard Live 的私密系演出精神推向極致，舞台近得彷彿能聞到歌手的香味，座位、角度、動線全依照美、日規格精準打造；「Backstage of Dreams」後台休息室此次難得大開，從燈光、香氣到座椅材質，每個細節都細膩到讓人驚人，被形容「比五星飯店還五星」。

CREDO HOLDINGS 董事長白井浩一也分享他與台北的「第一眼緣」。他說第一次來到這座城市就被能量與創造力震撼，「這就是 Billboard Live 想呈現的精神。」他以溫柔又篤定的語氣表示，台北是連接日本與世界的重要城市，能在一年半內打造出這座世界級場館，全靠夥伴間緊密合作，「這是一個由熱情與專業堆疊而成的作品。」現場氣氛因此瞬間暖了起來。

而 Billboard Live TAIPEI 總監、前 Billboard JAPAN CEO 北口正人更是情緒滿滿。他回憶自己原本只是鐵道公司上班族，是一位「奇特又令人敬重的上司」山崎登，引他踏入音樂世界，並對他說：「日本終將迎來每天都能聽到真正現場音樂的時代。」他後來一路打造大阪、福岡、名古屋的藍調酒吧，再推向東京、大阪、橫濱的 Billboard Live。如今，他把這趟跨越30年的旅程帶到台北。他感動地說：「BBLTP不是複製日本，而是只有台北才能誕生的 Billboard Live。」他也笑說，相信山崎登今天一定會在天上微笑，全場瞬間被這份傳承與情感打動。

在陶子的悉心引導下，Billboard Live TAIPEI 的開箱儀式在歡呼聲與閃光燈中圓滿落幕。四大沉浸式體驗空間、超豪華卡司與世界級打造水準，成為今日媒體一致認定的「2025 現場音樂界最強話題」。更多節目表、售票資訊將於後續陸續公布，勢必讓台北現場音樂市場正式迎來新時代，也宣告台北的世界級音樂時代，從今天開始。