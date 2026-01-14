【影音】《創意創新創業終曲：原民會-投資可行性計劃(三十七)-最新追縱與發展(二十)-御廚子專輯(二)》



《日月潭力麗溫德姆溫泉酒店》在伊達紹。

《紹中餐廳The SHAO》

乾坤獅頭鵝榮獲《亞太十大名菜》殊榮，現在是邵中餐廳的招牌菜！

乾坤獅頭鵝亞太十大名菜名點，擺席試吃中…

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店《名菜發表暨名廚交流會》。

2024年8 月24日，主要就是來介紹這道《乾坤獅頭鵝八玲瓏富貴宴》！

《中華美食文化高峰論壇暨亞太餐飲金獎大賞》

乾坤獅頭有豪華大餐，也提供雙人套餐，鵝歡迎大家一起來品嚐和享用！

《一泊二食乾坤獅頭鵝》

李俊隆主廚介紹創作靈感來自周星馳電影食神中有一道乾坤燒鴨，廚師在燒鴨中放入一隻禾花雀，但花禾雀是保育的鳥類。

所以改用粵菜高級食材鮑魚，在燒烤的過程中經由鵝肉的溫度慢慢地滲透到肚子裡面，食材在鵝肚中直接吸收鵝的原汁原味與精華。食材內外夾項相互作用下，鵝肉非常鮮嫩多汁，鮑魚亦吸收到這個鵝的真味。

《乾坤獅頭鵝八玲瓏富貴宴》《溫德姆酒店‧邵 中餐廳》招牌菜餚！

《一鵝八吃》

第一吃：潭豐迎賓風味彩碟（鵝掌翼/鵝肝/蕃茄/黃瓜）

第二吃：掛爐片皮燒鵝

第三吃：開膛取乾坤

第四吃：老火花膠砂鍋鵝粥

第五吃：桂花冰梅醬鵝腿

第六吃：馬告椒鹽鵝骨架

第七吃：黃金鵝油在地蔬

第八吃：鵝蛋塔

《邵中餐廳主廚片鵝秀》震撼開演！

乾坤獅頭鵝榮獲亞太十大名菜殊榮！

乾坤獅頭鵝燒鵝全鵝真的很大隻！

排爐香脆片，也就是掛爐片皮燒鵝。

這一道菜叫《開膛取乾坤》，乾坤就是鮑魚。

這一道料理美食的全名是《粵食乾坤燒鵝豪華家宴》。

獨特的特色風味美宴，讓你同時滿足視覺和味蕾！

2024年10月16日《御廚子》的沈爸和沈媽又來到了日月潭溫德姆，和蔡董談未來合作的事情。

2024年稍早，《紹 中餐廳》的乾坤獅頭鵝已經榮獲亞太十大名菜殊榮！

當然蔡董和沈爸、沈媽要拿著獎牌來一起合照！

雙方合作最美麗的結局！

《亞太年度餐飲金獎》《日月潭力麗溫德姆溫泉酒店》《邵 中餐廳》乾坤獅頭鵝榮獲《亞太十大名菜名點》！

今天我就講到這裡，謝謝各位！

