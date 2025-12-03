【影音】《創意創新創業終曲：原民會-投資可行性計劃(三十三)-最新追縱與發展(十六) -達拉魯奇工作室專輯 (三)》



-Jesffer風險投資講座第二零三講：

視頻位址：

https://youtu.be/921Tz7m-yMM

2021《飛向成功》地景裝置在臺東縣成功鎮公所。

以鐵、木為結構，形塑蝴蝶展翅之姿！

蝴蝶的背影

團隊合照留念！

當然，在展示期間也成為臺11線的打卡熱點！

蝴蝶向來是自由與幸福的象徵，它飛舞於花海，總能予人鼓舞和陶醉的嚮往，彷彿引領著人們，經歷蛻變後，飛向自身生命另一階段的成功！

本件創作以鐵、木為結構，形！塑蝴蝶展開雙翅的翩然之姿，並以繽紛繩線交織而成的捕夢網，捕抓住所有生之喜悅與美好！

20210131作品正式安裝前，全體夥伴一起在「飛向成功」發福跌前合影。

花蝴蝶編織中…

2021年1月19日「卸妝」ina

穿著阿美族傳統族服的ina（阿美族婦女長者統稱）。

這是繼池上大坡池「何時」阿公後，范志明第二次挑戰人物創作，由於尺寸上更接近真實人體，所以眼神、肌理、姿態的難度更勝於阿公！

2021年1月18日在臺東美術館展出。

ina 的原型模特兒

2020年12月12日新作佈展的路上，ina坐在副駕駛座。

《何時》

台東池上大坡池畔釣魚阿公

漂鳥197縱谷大地藝術季，2020

創作材質：漂流木、鐵、稻草、咖啡麻布袋

曾經的記憶都不再了。

何時，魚簍不再裝著豐美魚蝦，

何時，池面不再承載輕舟竹筏，

何時，池水不再寬廣壯闊，

何時，身邊圍繞嬉戲的孩子、孫子，他們已長大遠離，

不知不覺中，一切就這樣靜默淡去。

如果可以，

你能否也像我的孩子般，

陪我，

坐一會。

團隊做最後的勘查…

2020年6月4日阿公的斗笠正在加工中…

展覽結束後，釣魚阿公搭車撤場…

2021《圓·音》：成功鎮公所

以圓為出發，它代表的是凝聚、是力量，透過一中心概念把意念傳達天際，因為在豐年祭和祭儀進行時，人們圍聚在一起，無論舞步、吟唱或喃喃祝禱，在在傳遞的就是此一集體信念與仰望！

《圓·音》團隊施作中…

2022年2月9日作品展期結束，所以今天是拆除的日子！

《沙西米：鮪魚空罐拼接》，2023史前館南島廳展出。

范志明說有一個隱形彩蛋在頭部，你找一下！

「沙西米」

由1700多個鮪魚空罐拼接創作的，2023年在國立台灣史前文化博物館「南島廳」展出。

一隻以空鐵罐拼接而成的太平洋黑鮪魚，最大的挑戰是如何把空罐完美扎實的拼接起來？

焊接時，情況複雜多變，他一路實驗各種焊接方式，努力了好幾個月，終於找到一種全新的技法與表現，這樣的空罐拼接方式應是全球首創！地表上僅此一件，獨一無二！

沙西米還在工作室施作時的狀況。

鮪魚肚肚，眾家廠牌的罐頭齊上…

準備要拼接的各種吃完的鮪魚罐頭…

鮪魚罐頭要認真清洗得乾淨，不要留任何的油漬！

先用鐵條架構出魚骨架。

骨架必項上鋅粉底漆，長保不生鏽！

今天我就講到這裡，謝謝各位！

