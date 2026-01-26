【影音】《創意創新創業終曲：原民會-投資可行性計劃(三十九)-最新追縱與發展(二十二)-卡米莎度樹屋專輯(一)》

-Jesffer風險投資講座第二零九講：

視頻位址：

https://youtu.be/CQlfRNfqLdc

《卡米莎度樹屋》，深山裡一處充滿豐盛幸福感的場域，絕對值得你這生至少來一次入宿和體會！

「卡米莎度樹屋」主人、前延平鄉桃源村長布農族的伊藍‧明基努安說，蓋樹屋是他童年的夢想，幻想成為自由，探險家！

伊藍仍在努力學習精進中！

繼續認真做內容！

中國生產力中心受訓證明，要受訓、要山訓、要特訓！

豐收豐盛女神列隊歡迎您！

一生得來住宿一次的百年榕樹木造樹上屋！

樹屋園區：靜謐悠閒療癒之境

戶外茅草餐廳及活動場域。

讓我們一起來回顧幾年前樹屋建置中的影片！

樹屋內有雙人大床。

這是樹屋內佈置與窗景。

樹屋內樓中樓視野。

樓中樓也有一個床舖。

樹屋內另一扇大窗景可俯瞰整個樹屋園區。

樹屋外樹上觀景休憩平台可以讓你喝茶、喝咖啡、想事情、發呆！

樹屋外階梯及一套獨立的衛浴房。

樹屋外階梯與大榕樹盤根交錯纏繞的樹根。

布農族風味餐豐盛上桌！

布農族風味餐，享用布農族熱情的招待！

布農族風味餐，讓你吃到很不一樣的豬肉料理！

布農族風味餐源自大自然的美食！

這是一顆在榕樹下待認證的億萬年木化石，十分清涼，直透手心，很多人說它會帶來好運！

如果你來樹屋住一晚，請你摸摸這石頭，抱抱它，去感受一下！

伊藍親手原民畫《貨櫃房外的父親彩繪》，感念爸爸的養育之情與恩德！

戶外園藝矮牽牛造景，陽光下非常的美麗！

另一種的矮牽牛色，彩飽滿鮮豔、豐富！

夜晚的夢幻星空！

夜晚星空光影迷幻！

迷離曼妙不似在人間！

星光透亮，似垂手可得！

從樹屋這裡遠望那座山，像什麼呢？

伊藍幫它取名《金剛山》，你可以來樹屋住一晚看看，感受那個山像不像金剛？

今天我就講到這裡，謝謝各位！