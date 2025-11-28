【影音】《創意創新創業終曲：原民會-投資可行性計劃(三十二)-最新追縱與發展(十五) -達拉魯奇工作室專輯 (二)》



-Jesffer風險投資講座第二零二講：

視頻位址：

https://youtu.be/SSgrLzU3Eb0

2016年宜蘭綠色博覽會，一隻高達6公尺漂流木台灣水鹿，雄峙在武荖坑風景區的雲天草原，逼真程度宛若一頭向人直撲而來的真，鹿讓許多人驚豔！

雄鹿的草稿和創作過程

《展翅飛鷹》2018年間創作，於宜蘭綠色博覽會展出。

武荖坑永續樂園栩栩如生的老鷹英姿！

老鷹撲刺而來！

《希利克》，這是泰雅語，也就是小巧可愛的繡眼畫眉，牠是智慧的象徵。

展示在冬山河生態綠舟。

活靈活現的希利克在宜蘭綠色博覽會武荖坑永續樂園展出。

這是《烏鶖：大自然啟示錄》，宜蘭綠博 2018年展出。

烏鶖在冬山河生態綠舟展出。

臺灣藍鵲擁有美麗的長尾巴，中地海拔很優雅的存在！在冬山河生態綠舟。

《相框概念：白鷺鷥》，在冬山河生態綠舟。

這一隻希利克鳥最終來到了蘭陽原創館。

2018年2月15日首次正面曝光，超級正經八百與歪頭的貓頭鷹，2018綠博園區展出。

2018綠博園區大草原上…

廣告 廣告

訴說原民文化的傳說故事。

利用樹木、草原、土丘等不同地形，以希利克鳥（繡眼畫眉）、白鷺鷥、貓頭鷹等動物，訴說原民傳說中的信仰與禁忌。

那些傳承千百年的演變，一代接過一代，傳達著原住民對大自然的敬仰與愛護生命萬物的信息。

藉由習俗和智慧的傳承，最終達到與大自然力量和諧共存於天地的目的！

2020年7月8日國立臺東生活美學館生活工坊展出「范志明漂流木生活創作展」

，這兩隻的貓頭鷹與兩隻的希利克！

另一角度的拍攝這一隻歪頭貓頭鷹，真的很歪！

2021年1月28日在關山環鎮車道旁的《弋式風莊園民宿》口，這裡成了鳥兒們永久棲息的地方！

貓頭鷹瞪大眼睛，在看著您呢！

【羊眉‧土氣】地景裝置臺東成功 ，2019首展，設置地點於台11線公路111公里處。

范志明應應台東縣成功鎮公所要求，第一次用稻草創作！

【羊眉‧土氣】

這件稻草與漂流木複合的作品，創作之初，就抱定自然素材不會撐太久的打算，所以固定時，在不鏽鋼與黑鐵之間，范志明選擇了後者，希望能夠盡量友善我們的環境！

2023年10月18日展出當時，最受歡迎的合照方式！

母羊、小羊相互依偎著…

這是一種主體完工後，進行臉部美容的概念！

【羊眉‧土氣】回庫房存放保養，還可以躲貓貓！

今天我就講到這裡，謝謝各位！

