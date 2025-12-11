【影音】《創意創新創業終曲：原民會-投資可行性計劃(三十五)-最新追縱與發展(十八)-達拉魯奇工作室專輯(五)》
-Jesffer風險投資講座第二零五講：
視頻位址：
https://youtu.be/aI55fjoM0Jw
「喜訊」地景裝置
太平洋南島布是藝術節
花蓮東大門‧2024
創作材質：漂流木、鐵、布、二手衣、燈
作品尺寸：長240x寬180x高300cm
「喜訊」地景裝置創作理念：
每當黑夜降臨，貓頭鷹若在住家附近出沒，並發出高亢聲響時，阿美族、太魯閣族與布農族均認為這意味著家中女性可能會有身孕，是個天大喜訊，族人們把貓頭鷹視為生命的守護神，當新生兒誕生，母親第一塊親手為其所織的布，就像貓頭鷹身上美麗的紋路，給予嬰幼兒極其溫柔的包覆與守護，貓頭鷹因此象徵了喜訊，傳遞著新生的喜悅及希望。
東大門煙火燦爛的夜晚！
貓頭鷹和您問候！
情人們喜歡和這隻貓頭鷹美美的合照！
貓頭鷹陪你共享這個美麗的彩霞！
創作這隻貓頭鷹的手稿
《迎風逐浪 Mihizai》
2024東北角國家風景區壯圍旅服中心
眺島織夢
同樣的角度拍攝，大晴天的光影、情境的確很不一樣！
美魔女巨人系列
美魔女吹氣！
風來了，風鈴轉動！
從背後側面的角度拍攝，像漁網一樣迎風飛揚的頭髮！
近身貼地靠近這一件裝置藝術，感受它美麗的存在！
夜晚探照燈的照視下．更加有光影、更具立體感，也更顯作品的張力！
范志明正在測試風鈴的轉動狀況。
手繪的草稿圖
作品的比例尺草稿圖
《祈福：Pray For Blessings》
2025縱谷大地藝術季-漂鳥197
作品媒材：漂流木、鐵、管材、太陽能燈
藝術家：范志明、邵惠琴
位置：關山德高里達谷梵秘境
一位肌肉健美高大壯碩的阿美族勇士，手持木杖，單膝跪地，低首掬起一捧清水，動作專注而謙卑
團隊都暱稱他為勇哥
理念：源自中央山脈的水體，千百年來是萬物得以生生不息的關鍵，它刻畫了縱谷的地貌紋理，也滋養了Takofan 阡陌良田，掬一把生命之手，願這份豐盛，永恆留存！
《在山與水之間低頭》
選址在草地，背後是青翠山脈，腳邊是緩緩流過的小溪。
從不同角度看去，勇士的身影與倒影交織在水面上，像是在天地之間對話。
雕塑的身體由漂流木組成，木紋與節理保留了自然的痕跡，衣飾則以竹編細工呈現，織紋緊密，顯現手工的耐心與傳統工藝的延續。
靠近時，可以看到木頭的裂紋與纏繞的繩結，像是時間在作品上留下的年輪。
這一天山雨飄來，阿美族勇士不畏風雨仍，為您守候這一片大地！
《喵婆婆與可愛小貓》
2025座落在澎湖縣虎井嶼西山山頂上，一起悠閒地坐著看向馬公方向，期待著進港的船隻是否會帶回心心念念的家人們？
全部都是由漂流木細枝、碎塊、殘片所堆疊拼接而成。
這隻幾乎全由檜木碎片精心打造的貓貓，表情怎麼愈看愈聰明、愈看愈賊的感覺呢？范志明和您分享這種FEELING！？
作品完成團隊和婆婆、貓貓合照！
「春天」地景裝置
花蓮南濱公園，2025
創作者：范磬宇（古亞）
材質：漂流木、太陽能LED燈
尺寸：長350x寬350x高750cm
展期：～2025/12/31
紮根於花蓮大地的生靈，因風雨呈現出悲壯破落的樣態，我以「種子」為概念，把那經過浪濤洗禮的漂流木，幻化成依時序向上發芽、召喚繁茂生命力的能量！
這一件作品由范志明的兒子范磬宇-古亞創作，傳衣缽！
支撐主體結構組立中，最後的修整與收尾 。
經過好幾日夜寒冷海風的吹拂，我們終於一起把作品完成了，一定要依照傳統來張大合照，共同記憶我們的一起一起，左起：艾玲、黛黛、Kaori、冠中、古亞、靈分贏、志明、磬睿與惠琴。
— 在花蓮南濱公園海邊(范志明的臉書日記)
為花蓮海濱公園增加一道風景線！
網紅們打卡中…
今天我就講到這裡，謝謝各位！
