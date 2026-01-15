【影音】《創意創新創業終曲：原民會-投資可行性計劃(三十八)-最新追縱與發展(二十一)-御廚子專輯(三)》



-Jesffer風險投資講座第二零八講：

視頻位址：

https://youtu.be/m4ACwSF2LjM

2025年4月25日，力麗觀光董事長蔡宗易邀請我們全家至《日月潭溫德姆邵‧中餐廳》享用一頓獅頭鵝大餐！

當晚我們全家入住《日月潭溫德姆溫泉酒店》，歡迎光臨！

從入宿房間看出去的伊達邵商圈。

伊達邵碼頭位於日月潭的東南邊。

我們提早一天到，當晚聆聽這場力麗主辦的《伊達邵力麗金曲禮讚音樂會》！

2025年4月25日《伊達邵力麗金曲禮讚音樂會民歌之夜‧豎琴獵人室內樂團》在日月潭伊達邵碼頭演出！

由兩位歌手主唱，跨界歌手謝淑文、知名歌手于台煙，謝淑文是我的好朋友。

我們當天下午就到了，在伊達邵碼頭四處逛逛，也走到了這個音樂會的舞臺。

當天晚上，蔡董請我們在《饗沐餐廳》用餐。

我們在饗沐全日自助餐廳的這個包箱裡頭吃晚餐。

跨界歌手《音樂劇教母》謝淑文上臺獻唱！

知名歌手于台煙引歌歡唱許多經典的民歌曲目。

氣質美女于台煙是當年許多男歌迷的軍中情人！

大家一起歡唱！力麗觀光董事長蔡宗易也和主持人一起唱得非常的嗨！

主持人很會帶動活動，到臺下請觀眾一起唱！

兩位歌手一起唱，臺下更歡樂、躁動！

于台煙下到觀眾席和男歌迷一起合唱！

臺下有許多男歌迷情緒特別的高亢！也在跳舞，也在歡唱！

很歡樂曼妙的一場民歌音樂晚會！

大家一起唱回味當年的民歌盛況！

兩位歌手、我老婆和許多美女及蔡董的合照！

乾坤獅頭鵝大餐上第一道菜！

燒獅頭鵝真的很大隻！

主廚表演時間，開始切燒獅頭鵝！

第一道菜：《潭豐迎賓風味彩碟》鵝掌翼、鵝肝

第二道菜：《掛爐片皮燒鵝》

第三道菜：《開膛取乾坤》

第四道菜：《老火花膠砂鍋鵝粥》

第五道菜：《桂花冰梅醬鵝腿》

第六道菜：《馬告椒鹽鵝骨架》

第七道菜：《黃金鵝油在地蔬》

第八道菜：《鵝蛋塔》

以上就是《日月潭力麗溫德姆溫泉酒店》《粤食乾坤燒鵝饗宴：一鵝八吃》的八道菜。

當天我們還享用了溫德姆高層當日現作的手工愛玉。

非常歡樂有趣的一道中餐饗宴！

聽蔡董講這些菜的內容、緣由及故事！

我們家人共同享用了這一場豐盛的午宴！

蔡董宴饗這七仙女。

餐後蔡董，請我們全體去拜會力麗集團董事長郭銓慶，來張大合照！

我幫了這個小忙！淑文牽了這條線！蔡董圓了這場夢！

我們一起合照！

再次恭賀《日月潭溫德姆溫泉酒店》《邵 中餐廳》《乾坤獅頭鵝》獲得《亞太十大名菜》！

離開前，上日月潭溫德姆酒店頂樓，眺望煙雨迷濛的日月，潭別有一番風情！

Update loading最新報導！

《觀賞粉紅獅頭鵝》

白色的鵝和粉紅色的鵝

都是由灰鵝變異而來

白色配白色 可以純化白色

目前仍針對粉紅鵝遺傳基因在實驗

粉紅配粉紅 不見得就孕出粉紅鵝

粉紅鵝的育成之路還在努力之中...

沈爸研發出一道《薑母鵝創新料理》

鵝肉被世界農糧組織定為綠色食品等級，無腥味，清甜不油膩，取4-5個月的鵝肉來料理，肉質最軟嫩好吃，選用溫補的辛香配方，以清燉的方式料理，吃起來特別清香爽口！

熱騰騰的薑母鵝，冬天最佳的溫補湯頭！

沈爸邀請您一同來品嚐這美味的薑母鵝！

御廚子有限公司薑母鵝，餐桌上的美味！準備創新上市囉！

今天我就講到這裡，謝謝各位！