【影音】《創意創新創業終曲：原民會-投資可行性計劃(三十六)-最新追縱與發展(十九)-御廚子專輯(一)》
-Jesffer風險投資講座第二零六講：
視頻位址：
https://youtu.be/zjon4caJu1I
《御廚子有限公司》復育獅頭鵝種鵝繁殖及孵化場。
沈譽峻，他是阿美族。
這是原種的黑毛獅頭鵝。
沈爸用4年育出白色獅頭鵝，準備以此白鵝進行台灣新鵝種命名！
目前加工品已有燒鵝、滷鵝、冬天準備做薑母鵝等料理。
《沈爸一家人敘事發想與情節》
獅頭鵝這頭鵝未來發展有戲可唱
滷鵝.燒鵝.鵝蛋...
制高點策略思考：五星級飯店的新名菜
多方資源尋求合作機緣：資深媒體記者/ 精品業董事長(五星飯店老闆/ 少東)
關鍵人物一出現：謝淑文/ 兩岸音樂劇教母
關鍵人物二出現：蔡宗易/ 力麗觀光董事長(五星級日月潭溫德姆溫泉酒店)
20231229我協同沈爸夫妻及謝淑文拜會力麗觀光開發台北總部談獅頭鵝合作機會
董事長蔡宗易/ 行銷總監蔡正宏/ 採購副理黃惠玲
20240119董事長蔡宗易率隊南下麻豆親自考察鵝場及試吃
行銷總監蔡正宏/ 餐飲總監吳萱萱/ 中餐主廚陳武鴻
沈爸宅配數批冷凍獅頭鵝鵝肉至溫德姆酒店開發新特色料理
西餐餐飲(鵝蛋塔/ 慕斯)/ 中餐料理(燒鵝/ 鵝粥/ 醬鵝/ 椒鹽鵝/ 鵝油炒蔬菜)
20240826乾坤獅頭鵝八玲瓏富貴宴獲2024亞太餐飲金獎亞太十大名菜殊榮
鵝界勞斯萊斯：日月潭溫德姆溫泉酒店 邵‧中餐廳招牌菜色
20250425蔡宗易董事長邀請介紹人謝淑文和我們全家日月潭二日遊
當晚聆聽伊達紹民歌演唱，夜宿日月潭溫德姆酒店，隔天至邵‧中餐廳享用獅頭鵝大餐！
以上就是這場戲的Full Story，全部的劇情！
2023年12月29日我和御廚子沈譽峻沈爸、沈媽及音樂劇教母謝淑文，一起去力麗觀光開發台北總部，拜會力麗觀光董事長蔡宗易、採購副理黃惠玲及行銷總監蔡正宏，談獅頭鵝怎合作？
我們都獲得了這世界上最大的獅頭鵝鵝蛋，一起拍照留念！
很快地，2024年1月19日力麗觀光董事長蔡宗易率隊南下麻豆，親自考察鵝場！
健康的鵝寶寶們！
鵝寶寶進食中…
老闆娘正在餵食白色獅頭鵝…
熱情洋溢的蔡董和認真養鵝的沈爸！
沈爸找位於臺南市佳里區新生路的《紅屋頂海產店》，借用其廚房，今天由溫德姆團隊的御廚即中餐主廚陳武鴻為大家料理獅頭鵝大餐，主要是燒味及滷味，讓參加的來賓共同品嚐和品鑑風味！
蔡宗易董事長喜悅地端上剛出爐的燒鵝，準備一鵝多吃！
獅頭鵝料理：燒鵝肉拼盤
這是燒鵝的腿肉。
燒鵝、鵝頭與鵝爪
這一道獅頭鵝料理是滷鵝的腿肉。
這是滷鵝內臟，鵝胗、鵝肝、鵝腸。
這是鵝血、鵝稿丸及龍膽石斑，吃了活力充沛、精神百倍！
享用獅頭鵝鵝肉大餐的席間，喝來自臺南佳里OJUICE 的原汁，有鳳梨、火龍果、柳丁汁及芭樂檸檬。
這一家來自臺南佳里的OJUICE是在地鮮之味，100 percent 原汁非濃縮還原，成分單純，只有鮮果汁！好喝！
這一天來品嚐大會的有力麗觀光董事長蔡宗易、行銷總監蔡正宏、餐飲總監吳萱萱、中餐主廚陳武鴻、還有御廚子的沈譽峻沈爸、沈媽、沈晏譜他們的兒子，以及他們的友人黃先生當，然還有我！
餐後蔡董找我們去嘉義縣太保市的故宮南院走訪！
故宮南院這湖很療癒！
我們在這裡也看到了美麗的黑天鵝！
接著2024年2月2日蔡董宴請媒體圈來試吃獅頭鵝，也請沈爸跟沈媽一同出席！
這一天媒體圈享用獅頭鵝大餐之後，蔡董餐飲總監吳萱萱和大廚們來一張合照，慶祝成功！
今天我就講到這裡，謝謝各位！
