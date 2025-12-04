【影音】《創意創新創業終曲：原民會-投資可行性計劃(三十四)-最新追縱與發展(十七) -達拉魯奇工作室專輯 (四)》



-Jesffer風險投資講座第二零四講：

視頻位址：

https://youtu.be/QR7y1N9zfp8

《吾海吾江》地景藝術

位於台江園區內的鹽水溪出海口北岸四草海堤

展期：2023/7/1～10/1

以漂流木等材料一塊塊拼疊出母性的姿態，阿嬤的靈魂！

一位佝僂身軀、揹著孫子蹲坐在海堤上的阿嬤，她那盞手中高舉的油燈，指引著夜歸的人們，那雙遙望海的遠方的眼神，期望著團聚的時刻！

肢體語言表達了一種盼望與守護的力量！

不分日夜天晴、天陰、天雨，作品施工建構中…

展覽前的最終巡查！

這是范志明的手繪稿。

吸引最多目光，不少民眾前往拍照打卡，展覽時成為台江新景點！

好大一隻還揹在背上，一定是心肝寶貝金孫！

一位遊客也陪坐著，在盼望中！

起浪了…盼望你們全部安全歸來！

海邊的風大，草海桐固沙，守護提燈盼歸的婆孫！

我被感動了！我也一起提燈盼望！

天黑下雨了，千萬要小心開船喲！

變天了…願老天保佑大家出海平安！

婆婆您守護出海的人，我們守護您！

這個晚霞拍出來的照片，充滿奇幻美感！

剪影技巧的拍攝手法，突顯了輪廓之美！

另一種剪影技巧的拍攝手法，讓畫面產生更強烈的敘事情節！

再來一張剪影，這光影捕捉到一種迷離的夢幻奇境！

這樣的拍攝技巧，讓作品呈現一種光芒與愛的溫馨感受！

星斗滿天，攝影佳作！

黑白圖像，去掉所有繽紛色階，感情表達反而變得更飽滿有張力了！

台江阿嬤網紅打卡點

這裡絕對是美女美裝熱門打卡點！

一份守望之心，牽動了大家的關愛之情！

四隻可愛的狗狗要求一起合照！

2023年10月5日作品拆卸後，運回臺東。

「逮丸都邁」漂流木創作

廣告 廣告

屏東熱帶農業博覽會夢蝶湖

展期：到2024/03/03止

「逮丸都邁」

逮丸，台灣的閩南語發音。都邁，熊的阿美族語，在這裡是指台灣黑熊迷惘的神情完美傳達了「我是誰？我為什麼在這裡？」的精髓！

創作內涵是為引出大眾對阿茲海默症的關注！

展覽某天團隊成員肉包說：『荒島上只剩下我和黑熊。』

第一天展出，嗨，大家好！

工作團隊也和黑熊一起合照！

創作前十全的準備、策劃與詳細圖解。

這個表情與眼神啊，耗費范志明極大的心力與時間去琢磨才完成的！

在創作期間 我們有一隻101忠狗在守護著！

團隊必須具備各種高難度施工技巧與處理姿勢。

特別成立一個美甲部門，處理熊的爪！

黑熊的爪爪，團隊自己都超喜歡的！

今天我就講到這裡，謝謝各位！

