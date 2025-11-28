【影音】《創意創新創業終曲：原民會-投資可行性計劃(三十一)-最新追縱與發展(十四) -達拉魯奇工作室專輯 (一)》



-Jesffer風險投資講座第二零一講：

視頻位址：

https://youtu.be/qb2Gxaw27K0

范志明，阿美族。

《達拉魯奇工作室》，製作Talaluki手工琴、吉他、貝斯與烏克麗麗。

Talaluki 手工琴選用在地的漂流木，獨一無二的原創概念！

《好的窩》《好的旅人分享會》，好的 life，范志明和您分享他的經驗！

Talaluki 手工琴採全單板設計，搭配電木吉他結構發明專利，音色具備木吉他的質感及電吉他緊實明快乾淨俐落的延音，手感滑順，音程調整快速便捷。

創新設計，一琴兩用，滿足樂手各種彈奏需求！

Talaluki 漂流木手工琴和琴座與太平洋合鳴！

【工作記錄-製琴】

打磨、上漆、打磨、反覆再上漆～

【工作記錄-製琴】

新吉他電子電路出了點小狀況，把案普開最大聲測試，細微的雜訊一直消不掉，這先前老早都解決掉的事啊，這時又突然跳出來，只好開膛剖腹再次徹底檢查。

范志明很認真的教孩子彈琴！

製作完成的寶抱鼓PAW PAW鼓。

為了避免最後可用的料不多，多準備幾個寶抱鼓鼓座材料。

得仔細審視每根木頭個別的狀況 ，希望拿去車孔的，都是狀態最佳的。

寶抱裁切後，內部的樣子。

把寶抱與鼓座組起來..

寶抱鼓家庭日，父子聯彈即興玩一玩！

2020年7月7日團隊彈琴練唱中…

2020年7月10日在國立臺東生活美學館，以自製吉他、貝斯與寶抱鼓所做的公開表演，

阿美族藝術家范志明Talaluki，意為蝙蝠。來自花蓮縣壽豐鄉溪口部落，長居臺灣東海岸。

自小就有動手做的興趣與天分，讓從未拜師的他，無師自通，練就一手好技藝！

能將生活週遭看起來不起眼的自然材質、廢棄鐵罐等，經過巧思手藝，化腐朽為神奇，成為滿載生命能量的作品！

近年來，范志明將漂流木運用至極致，創作出由細枝、塊狀與不規則木頭堆疊拼接而成的動物與人像裝置。

以漂流木和複合媒材創作結合都市工程結構、焊接技術與攝影美感，涉足公共藝術、舞臺裝置及廢棄建築改造

擅長大型公共藝術創作

積極參與部落社區營造，致力於文化與藝術的在地發展

作品常以自然材質轉化為極具生命力的裝置藝術，探討生態、族群與文化傳承等議題

他常常帶一群人在海邊找漂流木。

范志明將自身阿美族文化的美好底蘊，藉由一件件的創作作品，與眾人產生知性的連結與情感的共鳴，創作也促使自身不斷地回溯原鄉土地帶給他的反思！

找好的可以用的漂流木，絕對是一種體力活！

今天我就講到這裡，謝謝各位！

