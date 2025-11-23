【影音】《創意創新創業終曲：原民會-投資可行性計劃(三十)-最新追縱與發展(十三)》



-Jesffer風險投資講座第二零零講：

視頻位址：

https://youtu.be/58Pzs1AUJ-o

商業週刊出版了這個《紅藜先生》奮鬥的故事。

《走一條藜家不遠的路》，荒田變農金，凋零小村翻身黃金部落的台東紅藜創生記！

紅藜先生儘管第二次環島壯舉沒有完成，但我仍然認為這是你偉大的生命之旅BRAVE JOURNEY，向你致敬！

紅藜先生 with 局長，居然還有電影腳本，真是有趣！

紅藜先生起心動念，傳承文化的根，堅守最後的1 percent！

生命中的一切奮鬥，都為了紅藜！

全家守護老天爺恩賜的山林野地！

紅藜先生開賣了，有帶殼紅藜、脫殼紅藜、紅藜茶、臺灣小米。

紅藜先生繼續賣紅藜，紅藜粉、紅藜黑豆、紅藜牛蒡。

你還可以來品嚐一下，紅藜蛋捲好不好吃？

紅藜的故鄉，地瓜酥，紅藜先生家自己種的地瓜。

女士們！他們也有紅藜面膜，你可以買來敷敷看！

也可以買紅藜精力湯，補充精力，旺盛一整天！

《紅藜胚芽糙米黑豆飲》

無添加物、無防腐劑、低糖度、純天然。

紅藜又稱作臺灣藜，是臺灣原住民的傳統主食之一，有著《穀類紅寶石》之稱！

且臺灣紅藜的營養價值，更勝於進口紅藜麥！

蛋白質含量高，富含膳食纖維，還有異黃銅、花青素以及甜菜素植化素，高鈣、高鐵及鋅，及人體無法合成的八種胺基酸。

純紅藜果蔬植物精華發酵的酵素。

還有紅藜精釀啤酒，紅藜洛神花啤酒，有紅藜和洛神花。

精釀啤酒，洛神花風味中帶點紅藜天然的果酸味！

口感清爽，適合搭餐，入口順暢、解膩可消除口中多數異味！

戲稱為《魔術啤酒》！

冰紅藜茶，紅藜加洛神花，消暑解熱，你也可以買！

味丹紅藜麵，臺東限定版，買來吃吃看！

紅藜先生的《國寶米》，白米、糙米、黑米、紅米、紫米、帶殼紅藜、脫殼紅藜、小米、芝麻，還有油芒！

油芒是臺灣獨一無二的特有米糧，因原住民漢化等種種因素，消失超過60年以上。中研院以及部落族人的努力下，臺灣油芒種植已逐漸復耕！

《紅藜小米便當店》新開幕！

在臺東縣太麻里鄉金崙村。

今天我就講到這裡，謝謝各位！

