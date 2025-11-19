【影音】《創意創新創業終曲：原民會-投資可行性計劃(二十七)-最新追縱與發展(十)》



-Jesffer風險投資講座第一九七講：

視頻位址：

https://youtu.be/xPagw6j_9ls

《魯壁一家人》在新竹縣尖石鄉玉峰村，主營民宿、原住民料理、木造餐廳。

這裡環境清幽，高山空氣輕爽，令人舒活歡愉一整天！

海拔標高1,450公尺，漂亮的用餐環境！

空間充滿泰雅族原住民的風格及元素，典雅、明亮、寛敝，讓人很放鬆的氛圍！

尖石後山景觀餐廳的套餐，秀色佳餚！

這裡有綠色山巒環繞的百萬無敵美景！

飽覽綿延的綺麗窗外山景，許多人慕名而來！

佇立於群山的景觀餐廳，一整排的觀景窗，同時滿足味蕾和視覺享受！

無敵山景映入眼簾，呼吸著高山的清新涼爽空氣！

絕美秀麗山群，山嵐雲霧飄盪而來，餐廳位處風口，終年迎來雲霧繚繞，變幻莫測！

一起來體驗自然的四季變化， 分享尖石後山美麗的樣貌。黃昏黃金的山林景色，得以遠離塵囂之擾，獨享山居靜謐時光！

青山環繞，群峰連走的一塊淨土，怎不令人忘卻塵囂，流連忘返呢？

《宜蘭縣原住民產銷合作社》

本社位於宜蘭縣大同鄉南山村

主產品為高冷蔬菜夏季產量佔全國70％

本社為在地農二代青農組成

已建立《山上看菜》品牌，推廣家鄉產業！

宜蘭縣大同鄉南山村地貌。

農婦認真看菜中！

他們真的很認真的幫我們種菜、採菜、摘菜！

滿視野的高麗菜，在大同鄉四南地區，有高海拔、氣候涼爽、日夜溫差大等條件，創造高麗菜優良的品質，高山高麗菜特別甜又脆！，這裡說是『高冷高麗菜的故鄉』也不為過！

你可能不知道高麗菜有很多不同的品種！？

高麗菜小知識高麗菜品種知多少？

初秋、改良種228、雪脆、臺中一號、臺中二號

山上看菜有機會請你來試吃國民天菜！

甜不甜？脆不脆？好不好吃？

除了高麗菜之外，他們還有南瓜及大白菜。

山上看菜團隊認真的擺市集！

宜蘭四南高麗菜，來自高山的純淨美味！

產銷履歷！

高山高麗菜當日採當日送！

高山蔬菜鮮甜首選！

加入料理美味大升級！

百搭好朋友開瓶即食！

《峰忠傳奇》創辦人高世忠，他是排灣族，從軍人變身青農楷模，成立產銷班，以「峰忠傳奇」為品牌，啟動了紅藜及小米產銷事業。

峰忠傳奇是一群青年漂鳥返鄉務農所創立的品牌秉持著友善土地及永續經營的理念，堅持傳統無毒自然農法栽培。排灣族族語Patagilj代表『源頭』之意，將原住民食的文化傳承下去之責是他們的責任！

峰忠傳奇｜農特美食｜看見‧太陽

「紅藜」原生於臺灣的高山，是臺灣原住民耕種數百年的原生種糧食作物。

峰中傳奇在金峰鄉，他們是排灣族，他們將臺東南迴廢棄的《壢坵國小》改建成小米學堂，並開辦《藜不開米遊程》。

你可以去那邊走走逛逛！

他們的農特產有營養就是藜、白樹豆、金黃小米。

峰忠傳奇農特產，小米粟、金峰小米、洛神花蜜。

峰忠傳奇，臺東好農，小賣市集。

峰忠傳奇主辦《金 Chill 祭》，有微光集、主題遊樂市集、微醺之夜，也有峰人派對、峰人市集、販售酒類飲品、駐唱表演，在賓茂活動中心旁。

今天我就講到這裡，謝謝各位！

