【影音】《創意創新創業終曲：原民會-投資可行性計劃(二十三)-最新追縱與發展(六)》



-Jesffer風險投資講座第一九三講：

視頻位址：

https://youtu.be/nSFW_gFi4Ak

《少妮媱手工烘焙坊》在臺東縣金峰鄉壢坵村。

這是刺葱麵包。

由李俞暄創辦，她的排灣族名是少妮媱。

美味的部落麵包特餐！

麵包、餅乾、蛋榚、甜點烘培沙龍照！

原民風味餅乾麵包烘焙大集合！

《臺東慢食節》，未來餐桌！

這是樹豆檸檬麵包及小米輕乳酪蛋榚。

《飛鼠咖啡》這是特富野部落的鄒族客廳位於嘉義縣阿里山鄉特富野部落，海拔:1,100~1,300公尺，咖啡好喝，但真的好遙遠、成為知名的最難抵達的咖啡館。當年排不到現地訪視，僅在台北原遊會做了簡單的溝通及交流。

《那山那谷》在宜蘭縣南澳鄉最深山的村落金洋村。

陳宥儒，他是泰雅族。

那山那谷泰雅語是《我的家》的諧音。

那山那谷的地圖，你可以到南澳南溪網美盪鞦韆！

有獵人小屋、懶人露營區、帳位區、棧板區、玫瑰露營車區、茶籽堂露營車區、大草地區、森林區、那山圖騰露營車區、格雷露營車區，還有銀河露營車區、木屋區等。

玩水、溯溪、漂漂樂、住宿、帳棚、露營車、任君選擇！讓你輕鬆自在，儘情遊樂一整天，享受最美好的假期！

漂流探險

南澳南溪漂漂河

各式的露營車宿

懶人露營中

還可以一起秘境溪流溯溪！

《樂樂園》位於宜蘭縣大同鄉太平山腳下

樂樂園地圖，歡迎您來玩！

野溪溫泉、松羅國家步道、卡曼山水域體驗、尼喬洛娜原木屋、樂水部落、火車站、樟林大道、樂樂園、蝙蝠洞、食農體驗場、水稻田。

大同鄉稻米產銷第一班，樂樂園日曬米，122天的用心呵護，以純天然的風味呈現雪山山脈的純淨甘甜，超過3,000個小時的傳統工法，濃縮太平山下的日曬風！味

《樂樂園》帶你玩部落，屬於你部落生活的起點！

負責人王敬亭，他是泰雅族。

《奇藝弓坊》在新竹縣竹東鎮。

奇藝弓坊帶你玩原住民弓箭。

造型有趣的蘑菇屋展示館！

展館內有各式泰雅族的商品，陳列販售中…

邀你一起來射箭！

老闆是張耀文，他是泰雅族。

老闆還經營一處《原民特烤》，晚上等你一起來享用原住民的燒烤！

這裡是竹東人夜晚熱鬧相聚的場所，喝啤酒、吃燒烤！

當然下午開始，就歡迎您光臨了！

「不怕」取自泰雅語諧音，原為：盛開、豐收之意。以原住民風味餐為主，私房美味全來自在地部落自種的高山蔬果及河川溪流之魚；

泰雅族部落特有風味佳餚！

這是不怕餐廳的菜單，在平常餐廳比較不容易吃到的有山豬皮、檳榔花、過貓、雨來菇、吉拿富、炸頑皮蛋、苦花魚，還有相對特殊的羊奶樹根雞湯，此外，最特殊的你不容易喝到的是樹豆豬腳湯。

歡迎你來享用這些美食！

還有一道特色菜品《雨來菇豆腐羮》，低脂完全蛋白X富含膳食纖維！

這是來自原住民阿美族一段淒美的傳說。相傳 一對戀人因為得不到雙方父母的同，意而決定私奔，兩人因體力用盡，相擁而泣，最後離開人！世

而這對情侶眼淚落下的地方，長出了雨來菇，也因此有了《情人的眼淚》這樣浪漫的名稱！

我們一起來唸泰雅語，唸對唸錯無所謂！

達宴：嘍尬的瓜辣鳴亦、娃吉山、那山嘛谷、哇的達罵

西的、尬妮母拉的撒尤。

那山嘛谷「骨裂」是招牌喔！「呢大」是自己養的喔！

馬告可是我們家的主角喔！

木懷樹，芭萊。

老闆娘是黃采晨，她是泰雅族。

《祥格皮雕館》，皮雕客製專門店！

老闆是劉茂祥，他是泰雅族。

打工爸獨養六娃，中年創業，逆轉人生，這是他的故事！

他也開創《雕刻夢想進階文創皮革班》，積極推廣和傳承這一項手工的皮雕技藝。

皮雕的商品甚多，非常有創意！

各式各樣精美的手工皮包！

我用了十多年褪色的公式皮包，請他幫我重新染色！

染色完成，就像新的皮包一樣非常漂亮！

這是另外一個褪色的公式提包。

染色完畢之後，就可以重新再使用囉！

劉茂祥還製作了很多的手工鋼筆及鋼珠筆。

純手工製作的鋼筆、鋼珠筆，質感精美！

多樣豐富，歡迎你選購來收藏！

今天我就講到這裡，謝謝各位！