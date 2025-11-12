【影音】《創意創新創業終曲：原民會-投資可行性計劃(二十三)-最新追縱與發展(六)》
-Jesffer風險投資講座第一九三講：
視頻位址：
https://youtu.be/nSFW_gFi4Ak
《少妮媱手工烘焙坊》在臺東縣金峰鄉壢坵村。
這是刺葱麵包。
由李俞暄創辦，她的排灣族名是少妮媱。
美味的部落麵包特餐！
麵包、餅乾、蛋榚、甜點烘培沙龍照！
原民風味餅乾麵包烘焙大集合！
《臺東慢食節》，未來餐桌！
這是樹豆檸檬麵包及小米輕乳酪蛋榚。
《飛鼠咖啡》這是特富野部落的鄒族客廳位於嘉義縣阿里山鄉特富野部落，海拔:1,100~1,300公尺，咖啡好喝，但真的好遙遠、成為知名的最難抵達的咖啡館。當年排不到現地訪視，僅在台北原遊會做了簡單的溝通及交流。
《那山那谷》在宜蘭縣南澳鄉最深山的村落金洋村。
陳宥儒，他是泰雅族。
那山那谷泰雅語是《我的家》的諧音。
那山那谷的地圖，你可以到南澳南溪網美盪鞦韆！
有獵人小屋、懶人露營區、帳位區、棧板區、玫瑰露營車區、茶籽堂露營車區、大草地區、森林區、那山圖騰露營車區、格雷露營車區，還有銀河露營車區、木屋區等。
玩水、溯溪、漂漂樂、住宿、帳棚、露營車、任君選擇！讓你輕鬆自在，儘情遊樂一整天，享受最美好的假期！
漂流探險
南澳南溪漂漂河
各式的露營車宿
懶人露營中
還可以一起秘境溪流溯溪！
《樂樂園》位於宜蘭縣大同鄉太平山腳下
樂樂園地圖，歡迎您來玩！
野溪溫泉、松羅國家步道、卡曼山水域體驗、尼喬洛娜原木屋、樂水部落、火車站、樟林大道、樂樂園、蝙蝠洞、食農體驗場、水稻田。
大同鄉稻米產銷第一班，樂樂園日曬米，122天的用心呵護，以純天然的風味呈現雪山山脈的純淨甘甜，超過3,000個小時的傳統工法，濃縮太平山下的日曬風！味
《樂樂園》帶你玩部落，屬於你部落生活的起點！
負責人王敬亭，他是泰雅族。
《奇藝弓坊》在新竹縣竹東鎮。
奇藝弓坊帶你玩原住民弓箭。
造型有趣的蘑菇屋展示館！
展館內有各式泰雅族的商品，陳列販售中…
邀你一起來射箭！
老闆是張耀文，他是泰雅族。
老闆還經營一處《原民特烤》，晚上等你一起來享用原住民的燒烤！
這裡是竹東人夜晚熱鬧相聚的場所，喝啤酒、吃燒烤！
當然下午開始，就歡迎您光臨了！
「不怕」取自泰雅語諧音，原為：盛開、豐收之意。以原住民風味餐為主，私房美味全來自在地部落自種的高山蔬果及河川溪流之魚；
泰雅族部落特有風味佳餚！
這是不怕餐廳的菜單，在平常餐廳比較不容易吃到的有山豬皮、檳榔花、過貓、雨來菇、吉拿富、炸頑皮蛋、苦花魚，還有相對特殊的羊奶樹根雞湯，此外，最特殊的你不容易喝到的是樹豆豬腳湯。
歡迎你來享用這些美食！
還有一道特色菜品《雨來菇豆腐羮》，低脂完全蛋白X富含膳食纖維！
這是來自原住民阿美族一段淒美的傳說。相傳 一對戀人因為得不到雙方父母的同，意而決定私奔，兩人因體力用盡，相擁而泣，最後離開人！世
而這對情侶眼淚落下的地方，長出了雨來菇，也因此有了《情人的眼淚》這樣浪漫的名稱！
我們一起來唸泰雅語，唸對唸錯無所謂！
達宴：嘍尬的瓜辣鳴亦、娃吉山、那山嘛谷、哇的達罵
西的、尬妮母拉的撒尤。
那山嘛谷「骨裂」是招牌喔！「呢大」是自己養的喔！
馬告可是我們家的主角喔！
木懷樹，芭萊。
老闆娘是黃采晨，她是泰雅族。
《祥格皮雕館》，皮雕客製專門店！
老闆是劉茂祥，他是泰雅族。
打工爸獨養六娃，中年創業，逆轉人生，這是他的故事！
他也開創《雕刻夢想進階文創皮革班》，積極推廣和傳承這一項手工的皮雕技藝。
皮雕的商品甚多，非常有創意！
各式各樣精美的手工皮包！
我用了十多年褪色的公式皮包，請他幫我重新染色！
染色完成，就像新的皮包一樣非常漂亮！
這是另外一個褪色的公式提包。
染色完畢之後，就可以重新再使用囉！
劉茂祥還製作了很多的手工鋼筆及鋼珠筆。
純手工製作的鋼筆、鋼珠筆，質感精美！
多樣豐富，歡迎你選購來收藏！
今天我就講到這裡，謝謝各位！
