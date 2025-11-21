【影音】《創意創新創業終曲：原民會-投資可行性計劃(二十九)-最新追縱與發展(十二)》
-Jesffer風險投資講座第一九九講：
視頻位址：
https://youtu.be/bvZnB_1ccDM
紅藜先生參加《原民青年的傳承與創新突破論壇》。
吳正忠他是《紅藜先生》的創辦人。
吳正忠，紅藜先生，都藜式，他是排灣族。
紅藜田創造的山中美景，綠、藍、白、紅、橘、黃、棕！
紅木與紅藜，猜猜看這顆五米高的裝置藝術，用了多少紅藜桿做的？？
這是紅藜瀑布呢！
曬紅藜傳統乾燥方法：紅藜穗在陽光下，曝曬去除水分，方便脫粒和保存，保留紅藜獨特的香氣，確保紅藜品質和口感！
紅藜鮮豔飽滿的紅色系，非常的漂亮美麗！
黃澄澄的紅藜田和紅藜，真是豐收的季節！
紅藜有著食物界的紅寶石之稱！
2012年12月13日起他從臺東市出發，123天的推車環島1,500公里的路程。
一個落魄的導演，加一個排灣族熱血青年！
《少年PYA的奇怪漂流》《穿越世界末日‧為愛而走》！
《Life of Pya》金愛獎導演Mr. Big徒，步推車環島義賣記錄片！
這部《穿越世界末日‧為愛而走》的記錄片獲得《2013年海峽兩岸草根創意微電影》《金善獎》最佳美術設計獎社會組的入圍名單。
紅藜先生為土地而走，為開拓紅藜市場，吳正忠再以二度徒步環島與紀錄片導演鍾品澄合作。
2015年11月24日近中午，從臺東市中華大橋展開行程。每天以20至30公里速度前進，計劃花2個半月到3個月時間環島一圈。
2015年11月24日正式從臺東啟程。
這一天在臺11線161公里處碰到路上的買家。
2015年12月9日來到了花蓮縣議會。
12月11日推車來到了蘇花公路的錦文隧道口。
12月12日推車推到了宜蘭南澳，後面這個坡海拔瞬間上升80到100公尺，這個坡耗盡了一半以上的體力！
12月19日來到了宜蘭礁溪，擺攤中。
12月23日推進了基隆市。
12月25日來到了新北市淡水區。
一邊往淡水、臺北，另一邊往石門、金山、萬里、基隆。
2016年1月2日在臺北市和蘇達合照。
他是蘇達(族名：Soda Voyu，1981年6月6日)為台灣劇場、戲劇、電影演員和劇場導演、編劇，擁有鄒族、賽德克族、漢族血統。
2016 年1月13日來到了新北，往新莊、泰山的路上。
1月14日推車推到了桃園市龜山區萬壽路，歡迎光臨《壽山巖觀音寺》！
2016年的1月15日在推車的路上碰到了《ok 初老騎士：大羊團》。
1月17日來到了新竹市東區的經國路，今天下雨。
2016年1月22日推車推到了苗栗中港溪河口北岸《官義渡生態公園》，還是繼續再往前推。
1月24日推到了臺中縣、苗栗縣的縣界。
1月26日來到了臺中市，《環島美景》繼續環島中…
1月27日推到了臺中市烏日區榮泉里，準備進入彰化縣。
2016年1月27日到達彰化市，和導演分道揚鑣，各自回到家裡過年！
因為過年沒有可以擺攤的地方，加上住宿費太貴，因此將推車寄放在導演的國小同學家裡。
原計畫過年後，繼續下半場中南部的行程，經過考量後，決定暫停環島！
2016年1月27日在彰化火車站，導演的大哥為了讓導演能完成環島拍攝，暫停三個月的工作，回家照顧媽媽，讓導演沒有後顧之憂！
紅藜先生的爸媽為了讓他可以完成環島。在家裡用力的照顧紅藜！
導演要趕往804國軍桃園總醫院探病…
2015年11月24日起至2016年1月27日止，畫下句號！
今天我就講到這裡，謝謝各位！
